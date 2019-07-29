Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

Фронтвумен украинской группы Kazka Александра Зарицкая опубликовала в микроблоге снимки, сделанные на отдыхе.

Лидер группы Kazka Александра Зарицкая поделилась в Instagram снимками, на которых запечатлена плавающей в море.

“Прикосновение к воде – мое удовольствие. Морской воздух – мое вдохновение. Сегодняшний момент сохраню надолго”, – написала она.

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Дотик до води – моя насолода. Морське повітря – моє натхнення. Сьогоднішню мить збережу надовго🌊 А як часто ви відчуваєте насолоду і натхнення?

Публикация от KAZKA (@kazka.band) 27 Июл 2019 в 8:55 PDT

Группа Kazka была создана в 2017 году. В коллективе вместе с вокалисткой Александрой Зарицкой работают свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.