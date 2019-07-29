7 типів продуктів, чиє вживання зв’язується з підвищеним ризиком раку

Причиною раку можуть стати різні фактори, і серед них – неправильне харчування.

Існують продукти, з вживанням яких наука пов’язує підвищений ризик раку для людини. Їх слід виключити з раціону, або строго контролювати кожен грам, що з’являється в денному раціоні.

Цукор і підсолоджувачі. Ще в минулому столітті вчені зробили висновок про те, що ракові пухлини харчуються цукрами. У свою чергу підсолоджувачі з фруктозою сприяють зростанню і поширенню ракових клітин.

Продукти з переробленого м’яса. Дослідження, проведене вченими Гавайського університету, виявило, що регулярне вживання бекону, ковбаси, сосисок та інших виробів з переробленого м’яса пов’язане з підвищенням ризику розвитку раку підшлункової залози на цілих 67%. На думку фахівців, канцерогенний ефект дають хімічні речовини і консерванти, що містяться в такій продукції.

Мариновані і копчені продукти. Вчені стверджують, що в них часто містяться нітрати, що додаються для продовження терміну придатності. Представники науки вважають, що ці добавки мають властивість руйнувати цілісність клітин.

Штучно вирощена риба. Така риба міститься господарствами в дуже тісних умовах. Оскільки при цьому різко підвищується ризик інфікування різними паразитами, рибу обробляють численними дезінфектантами, включаючи субстанції з канцерогенним ефектом.

Картопляні чіпси. Згідно з даними, наведеними у статті, опублікованій New England Journal of Medicine, обсмажування чіпсів при високій температурі сприяє утворенню канцерогену акриламіду.

Трансжири. Це так звані гідрогенізовані олії – продукт зі зміненим хімічним складом. Для поліпшення їх смаку і запаху в такі масла додають хімікати. Існують наукові дані, які пов’язують їх дію з подвійним збільшенням ризику розвитку раку грудей.

Біла мука. Біла мука виходить в результаті інтенсивної переробки зерна і в ній майже немає корисних мікроелементів, зате у неї вкрай високий глікемічний індекс. Вживання виробів з білого борошна підвищує рівень цукру в крові та інсулін, що сприяє активному накопиченню жиру і метаболічним порушенням. Все це – сприятливі умови для розвитку в організмі запалення, що запускає пухлинні процеси. Крім того, борошно можуть відбілювати хімікатами.

: МедікФорум