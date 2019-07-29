Посадити всю зграю Порошенко. У НАБУ, прокуратури та ДБР починається сафарі

Мартиненко, Насиров, Онищенко, Розенблат, Березкін, Дубневич, Кононенко, Труханів та інші — «все таке смачне!» — величезна кількість «рухомих мішеней» залишилося без даху мандата і телефонного прикриття, але з фінансовою подушкою безпеки.

Пам’ятаєте, як українці масово брали доларові кредити, тому що відсоток по них був нижче, а після девальвації не могли їх повернути, так як основні отримували доходи у гривні? В такій же ситуації В той час опинився вітчизняний монополіст ДТЕК, що мав фінансові зобов’язання у валюті, а основні доходи — у гривні. Об’єднує їх не тільки це — і першим, і другим в підсумку допомогли за наш з вами рахунок, незважаючи на те, що мова йшла про особистої фінансової відповідальності.

Ситуація в ДТЕК була до банкрутства серйозною. За інформацією ZN.ua ще в 2014-му Порошенко, Коломойський, Григоришин і Суркіси прийшли до єдиної думки — ДТЕК «йде на розбирання». План був затверджений, але вже в 2015-му Петро Олексійович почав ухилятися і коливатися, партнери захвилювалися. По Києву пішли стрункі лави шахтарів з гаслами «Україні — українське вугілля», а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), заявила, що терміново і бігом треба перейти до вільного ціноутворення на монопольному ринку електроенергії. Так зародився «Роттердам+», за версією слідства НАБУ, — перша половина угоди між Петром Порошенком і Ринатом Ахметовим. Друга половина угоди, за тією ж версією, — це покупка компанією ICU в інтересах Порошенко і з великим дисконтом облігацій компанії ДТЕК, які після введення «Роттердама» подорожчали на 60% і були успішно продані, легалізувавши хабар.

Витончена плата Петру Олексійовичу за порятунок Дпеку від елітних мародерів? Бонусом — Марина Порошенко з гантелями на ахметовському телеканалі. Заплатив за «угоду» кожного з нас, адже електрика — важлива складова вартості виробництва більшості споживчих товарів, які теж подорожчали через договорняка двох олігархів.

Ні, це не єдине розслідування, фігурантом якого на сьогоднішній день є Петро Олексійович або члени його бізнес-клубу. Цікаві правоохоронцям і передбачуване розкрадання коштів «Центренерго», і виведення грошей з обленерго, і підозрілі операції екс-президента з купівлі телеканалу «Прямий» та продажу «Кузні» на Рибальському, і, звичайно, схеми давнього бізнес-партнера Порошенко Гладковського. Навідалися з обшуком і в не чужий Порошенко Укрексімбанк, не просто провівши виїмку документів, а точно вказавши сейф, полицю і папку, яка містить цікаву наслідок інформацію про кредитування «Укрспецекспорту». Прийшли і в інші банки, які працювали зі спецекспортерами. Навіть у ті, які вже закриті.

Правоохоронні органи тільки починають збирати нитки, що ведуть від найближчого оточення Порошенка до нього самого. Під лупою виявилися всі основні фігуранти — від Ігоря Кононенка та Олега Гладковського до Макара Пасенюка і Юрія Федорова.

Але розслідування по «Роттердам+» на сьогоднішній день — одне з найбільш перспективних, так як ведеться з 2017-го і вже впритул наблизилася б до завершення, якби не численні спроби Порошенко його заблокувати. Саме зміна влади дала розслідування другий шанс. За даними ZN.UA у НАБУ нарешті отримали від СБУ важливу для слідства експертизу доцільності зміни тарифу. МЗС нарешті відправив міжнародним органам написане ще в 2015-му лист, який підтверджує, що НАБУ можна і потрібно надавати правову допомогу, що дозволить, наприклад, слідчим запитати потрібну інформацію у Лондоні — місце дислокації фінансового підрозділу ДТЕК, що займається цінними паперами компанії. З’явилася надія, що, дійшовши до Антикорупційного суду, справу буде розглянуто неупереджено. Головне, пам’ятати, що приказка «вміла готувати, та не вміла подавати» — це про наших слідчих і прокурорів, яких в судах зустрінуть найкращі адвокати, віртуозно розставляють крапки не тільки над «і», але і над «е». І професіоналізм слідства буде першорядне. Втім, у НАБУ вважають, що доказів вистачить.

фото Ст. Артюшенко

Фігури, фігурки і фігуранти

НКРЭКУ у квітні 2016-го розробила новий порядок формування оптової ринкової ціни на електроенергію, 80% якої — вартість вугілля. Ціну вугілля вирішили визначати за поточним котируванням індексу API2 — той самий «Роттердам». По суті, котирування API2 є еталонною ціною. І хоча ми навіть з Роттердама вугілля не возимо, логістика в котирування API2 вже закладена. Але НКРЭКУ додає логістику в формулу ще раз — той самий «+» до «Роттердаму». Виходить, що за доставку вугілля треба заплатити двічі. Чому? Тому що для вирішення фінансових проблем ДТЕК було недостатньо просто використання котирування API2, а закласти відсутню безпосередньо в тариф вони не могли, так як в його формулі фінансові зобов’язання компанії враховані бути не можуть.

НКРЭКУ визнавала, що формула далека від ідеалу, якщо не сказати — урод, але пояснювала, що отриманий «надлишок» енергокомпанії нібито повинні витратити на закупівлю антрациту, дефіцит якого на українському ринку утворився після окупації частини Донбасу.

Дійсно, з 2014 р., коли 88 вугільних шахт України опинилися на неконтрольованих урядом територіях, наші ТЕС почали гостро відчувати потребу в імпортному паливі. Але диверсифікації ринків не сталося, до початку 2017-го антрацит продовжував ввозитися з шахт на контрольованих територіях. Потім поставки призупинилися через торгової блокади, розпочатої навіть не Порошенко, а активістами, і націоналізації українських підприємств «владою «Л/ДНР». ТЕС почали зупинятися через дефіцит вугілля. Тобто, отримані завдяки «Роттердам+» додаткові гроші на імпорт не витрачалися. Відразу після блокади холдинг ДТЕК дійсно наростив імпорт антрациту, але з своєї ж шахти «Обухівська» в Ростовській області. Потім налагодили поставки імпорту та донбаського вугілля. У період з 2016-го по 2018-й 56-61% всього імпортного вугілля Україна завезла з РФ, в основному з втрачених нами 88 шахт.

РФ у вугіллі Донбасу не потребує, так як видобуток вугілля на кузбасском родовищі відкритим способом набагато простіше і безпечніше, ніж в донбаських шахтах. Кузбасский вугілля дешевше, його більше, за якістю він не гірше. До 2014 р. в Донецькій і Луганській областях видобувалося близько 60 млн т вугілля в рік, причому 69% — на шахтах, що належать ДТЕК і «Метінвесту» Ріната Ахметова. Після окупації видобуток знизився, але не зупинилася. Продавати вугілля «Л/ДНР» легально не можуть через відсутність визнаних у світі документів, але можуть нелегально вивозити в РФ. Імовірно вугілля доставляють на станцію Гуково (Ростовська обл.), звідти він їде до прикордонного переходу Соловей (Білгородська обл.) — Тополі (Харківська обл.) та в’їжджає в Україну імпортний вугілля з РФ. У 2017-му ми закупили російського вугілля на 1,5 млрд дол., у 2018-му — на 1,8 млрд.

І оплата логістики, закладена в «Роттердам», була б справедливою, якби Україна дійсно закуповувала вугілля на світових біржах, поставляючи його з різних країн світу. Але з 25 млн т вугілля, необхідних українським ТЕС, ми в минулому році імпортували тільки 2,8 млн (11%), а до введення «Роттердам+» — близько 1,3 млн (5%), причому антрациту там тільки половина. Зростання є, але несуттєве. Основні постачальники теж не змінилися, — понад 60% поставок раніше з РФ. Крім того, частина вугілля наші ТЕС все ще отримують на внутрішньому ринку.

І формула «Роттердам+» застосовується не тільки до донбаського антрациту, але і до вугілля газових марок, собівартість видобутку якого удвоє нижча, обсяги видобутку вище, а родовища знаходяться на контрольованих Україною територіях. Наприклад, на шахтах належить ДТЕК «Павлоградвугілля» (Дніпропетровська обл.) до введення формули «Роттердам+» собівартість видобутку була 915 грн за тонну продукції, а після — вже 1600 грн/т. При цьому «Павлоградвугілля» — найбільше вуглевидобувне підприємство країни, виробляє близько 14 млн т вугілля в рік.

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Саме ДТЕК, що контролює не тільки 70% ТЕС, але і 85% видобутку вугілля, отримує 80% додаткового ресурсу, генерованого формулою «Роттердам +». 2015-й компанія «ДТЕК Енерго» (об’єднує видобуток вугілля, генерацію і дистрибуцію електроенергії) завершила зі збитком у 37,4 млрд грн, в 2016-му збиток різко скоротився до 6,7 млрд, у 2017-му — до 2,9 млрд, за 2018-й чистий прибуток компанії вже склала 5,3 млрд грн. Це дуже хороша динаміка, якщо врахувати, що холдинг позбувся частини підприємств після окупації Донбасу.

«Роттердам+» придуманий в догоду монополісту заради поліпшення його фінансового стану. Придуманий під керівництвом Дмитра Вовка, який з грудня 2014-го по травень 2018-го керував НКРЭКУ, до цього працював менеджером у компанії «Рошен», а почав трудову діяльність в компанії ICU, заснованої Валерією Гонтарєвої і керованої Макаром Пасенюком — «фінансовим» іншому Порошенко. Вовк підгортати бізнес Ахметова без «одобрямсу» на той момент чинного президента не ризикнув би. Ще один виходець з ICU Володимир Демчишин в момент розробки «Роттердам+» очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Але не тільки кадрове питання пов’язує ICU з цим розслідуванням.

Інтерес НАБУ викликає факт купівлі компанією ICU єврооблігацій холдингу ДТЕК на Ірландській фондовій біржі в момент, коли монополіст відчував очевидні фінансові труднощі. Скуповували папери на початку 2015-го за ціною 35% від номіналу, продавали в кінці 2017-го, коли їх загальна прибутковість перевищила 255%. У ICU запевняють, що всі операції були ринковими, а всі звинувачення викликані політичним тиском. Але для слідчих спекулятивність угоди очевидна, — спокуситися на цінні папери потенційного банкрута міг тільки людина, яка розуміє, що незабаром справи ДТЕК підуть тільки в гору.

А з урахуванням того, що ICU під час президентства Порошенко регулярно постачала кадри госаппарату, джерела такої інформації у неї були. Не дарма ж компанія за час перебування Порошенка у владі показувала такий стрімкий ріст. У свій час, відповідаючи на питання главреда ZN.UA «чому Пасенюк такий частий гість у домі президента, навіть у вихідні?», Порошенко запевняв, що керівник ICU просто «талановитий фінансист країни». Але не пояснюються його видатні таланти міцними инсайдами, одержуваними від основних полісімейкерів держави? І не використовував він ці інсайди, щоб примножувати капітали свого друга в президентському кріслі?

Звичайно, прямої відповідальності за використання інсайдерської інформації в українському законодавстві немає, але вона зобов’язана там з’явитися. Насправді потрібно брати кожну операцію ICU за попередні п’ять років і шукати там сліди екс-президента і його друзів. І, мабуть, це повинні робити не поодинці слідчі НАБУ або ДБР, а міжвідомча робоча група з хорошою економічної, фінансової і, що дуже важливо, політичної експертизою. Люди, які змогли б розгледіти не окремі елементи картини, а весь «шедевр» цілком. Напевно він вражаючий.

І чи не тому, за інформацією ZN.UA, Пасенюк вже покинув Україну, так само як і Дмитро Вовк вирішив, що саме час слідом за курсами в Гарварді продовжити навчання в Лондонській школі економіки?

Поїхали, але документи залишили. По-справжньому готувалися до обшуків НАБУ тільки в ДТЕК, там слідчі виявили порожні шафи, «чисті» комп’ютери і нові смартфони співробітників. Але в ICU і НКРЭКУ хабарів НАБУ був непоганим, і зараз вся добута інформація збирається в обвинувальні стільники. За даними ZN.UA, ставити будуть 364-ю ККУ — зловживання владою або службовим становищем з корисливих мотивів, 368-ю — одержання неправомірної вигоди і 209-ю — легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

* * *

Головний посил на минулому місяць тому зустрічі Володимира Зеленського з головою НАБУ Артемом Ситником і главою САП Назаром Холодницким був простий: будете працювати нормально — маєте шанс залишитися, будете продовжувати «міжвидові» розборки — ми знайдемо, як і ким вас замінити.

Допомогло. У коридорах НАБУ витає легкий дух оптимізму, адже робота органу була практично повністю заблокована в останні півроку перебування Порошенка у владі, але зараз стосунки Бюро з іншими правоохоронними органами кілька налагодилися.

Звичайно, про те, запрацювала система повноцінно або мова йде про традиційну для українського правосуддя вибірковості, говорити поки рано. У НАБУ, прокуратури та ДБР починається сафарі: Мартиненко, Насиров, Онищенко, Розенблат, Березкін, Дубневич, Кононенко, Труханів та інші — «все таке смачне!» — величезна кількість «рухомих мішеней» залишилося без даху мандата і телефонного прикриття, але з фінансовою подушкою безпеки. Спокуса бути виборчим великий. І у влади, і у суддів.

Дочекаємося, наприклад, оголошення підозри у справі «Укрнафти» Коломойського, яке, за інформацією ZN.UA очікується через 3-4 тижні і стане лакмусовим папірцем глибини змін, що відбуваються. Видасть на-гора НАБУ це підозра? Передасть його в САП, та ще й належним чином оформлене? Чи підпише його Холодницький, не з чуток знайомий з Коломойським? Чи Не загальмує цей процес Андрій Богдан? Не чинитиме тиск на суд Володимир Зеленський? Хоч за Івана Баканова можна не хвилюватися — він Коломойського не любить.

З одного боку, жоден олігарх чи високопоставлений чиновник в Україні ніколи не був покараний за завдані державі збитки, і прецедент важливий і потрібний. А з іншого — якщо боротьба за справедливість обернеться вибірковими політичними переслідування, створена антикорупційна система вкотре буде повністю дискредитована. І це стане небезпечною спокусою для влади суттєво оновленою, але відокремленою від основних фінансових ресурсів країни і джерел їх накопичення, загостривши їх пролетарське бажання все відібрати і поділити.

Юлія Самаєва, опубліковано у виданні ZN.ua