Мінський процес вже модифікували — там немає Медведчука, — Безсмертний

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактної групи по Донбасу в Мінську Роман Безсмертний розповів про те, що змінилося на цьому майданчику. Він вважає, що в останні тижні мінський процес «вдалося модифікувати».

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Лівий берег.

«Ми його (мінський процес. — Ред.) вже модифікували — там немає Медведчука. Це вже дуже серйозна модифікація: це означає, що змінено об’єкт та мені здається, що це шанс. Але над цим треба замислитися і почати робити щось», — розповів він.

«Тепер за фактором залучення інших кадрів. Залучення може бути різним: формальним, фактичним, аналітичним, сфері безпеки і так далі. Ось я б спробував ці речі розвивати навколо. Більш того, чого явно не вистачає, — не вистачає громадської складової. Дивіться, ми ж маємо справу з особливим явищем, яке називається війна. І якщо ми усвідомлюємо це, то проти війни треба боротися всіма інструментами — іноді навіть тими, які ми просто не усвідомлюємо, що вони зіграють свою роль. Наприклад, у мінському процесі досягаються домовленості про помилування, звільнення, видачу, обмін і так далі. Давайте подивимося статистику: а скільки було звільнено в ході мінського процесу? І без мінського процесу — через домовленості з польовими командирами безпосередньо на лінії розмежування? Я дуже часто звертаю увагу на такі речі. Ось так в мінському процесі і почали з’являтися деякі прізвища», — додав Безсмертний.

Відповідаючи на питання, чи буде змінено кадровий склад політичної підгрупи в ТКГ, Безсмертний сказав: «Ситуація виглядає таким чином, що я відновлюю всі комунікації, які у мене були, тому що це робота з цілим поруч зовнішніх, внутрішніх, спеціалізованих і комунікаційних інститутів. Ось, наприклад, коли обговорюється питання виборів, або амністії, або питання інших різних процесів різних — ти ж не можеш все знати, під такі речі вкрай необхідно залучати різних людей. В тому числі — з громадського сектору. Але кожна робота повинна бути оплачена: а хто дасть ці гроші?».

Безсмертний вважає, що громадський сектор та депутатів потрібно залучити до цієї роботи. Однак він не сказав, це повинні бути окремі депутати або представники фракцій, партій.

«Життя покаже», — додав він.