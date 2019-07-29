Чалий: у США з настороженістю дивляться на нову українську владу

У США виникла настороженість щодо нової влади України через деякі її ініціативи. Про це “Укрінформу” заявив Валерій Чалий, який ще донедавна був послом України у США.

“Зараз більшу увагу почали звертати не тільки на форму, але й на підходи нової української влади. Якщо до форми є великий ентузіазм у США, то до деяких конкретних кроків з’явилося неоднозначне ставлення і певна обережність в оцінках. Тому завдання влади й дипломатії в США – зняти цю настороженість”, – зазначив дипломат.

За його словами, стурбованість щодо намірів нової влади виникла у Вашингтона після висловлення, зокрема, ініціативи про люстрацію всіх, хто обіймав високі державні посади за останні п’ять років.

“Тут це фактично сприйняли як люстрацію людей, які були на Майдані, воювали в АТО, ветеранів, які прийшли на державні посади у важкі часи, а не тільки корумпованих політиків та чиновників. Думаю, в Сполучених Штатах на це будуть дивитися далі уважно, бо тут добре пам’ятають авторитарний режим Януковича й дуже насторожено сприймають безпідставні атаки на тих, хто зупинив агресію Росії і, по суті, зберіг цілісність України у важкі часи. В Америці дуже добре розбираються в цих деталях”, – додав він.

Для того, щоб зняти цю настороженість, необхідні відповідні дії і сигнали з боку президента України, Верховної ради й уряду, пояснив дипломат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Чалого з посади посла України у США, а за сумісництвом також в Антигуа і Барбуді та в Тринідаді і Тобаго, указом 19 липня – одночасно зі ще десятьма послами України.

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