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У столиці патрульні зупинили п’яного прокурора за кермом

29.07.2019

У Києві патрульні виявили за кермом автомобіля співробітника прокуратури з ознаками алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася на Голосіївському проспекті вночі. Патрульні зупинили автомобіль Chevrolet, за кермом якого, як виявилося перебував співробітник однієї з районних прокуратур Київської області. Чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився проходити тест на DRAGER.

Патрульні склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння).

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