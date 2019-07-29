Смертельно хворий українець помер на борту спецлітака

Помер на шляху до бажаного порятунку. У Олександра Горбачова, який через соцмережі зібрав гроші на повернення в Україну з США, зупинилося серце.

Про це «Сегодня» повідомив лікар київської клініки, куди прагнув потрапити Олександр – в надії, що його врятують від раку легенів.

Коли команда «Сьогодні» спілкувалася з українцем в Нью-Йорку – він був сповнений надії на одужання. Для перевезення прикутого до ліжка пацієнта небайдужі люди зібрали 100 тисяч доларів. Але українець помер саме на борту спеціально обладнаного літака, який віз його додому. Олександру був 31 рік.