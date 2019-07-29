Підслідний НАБУ скандальновідомий прокурор Кулик вже наглядатиме за ДБР

Прокурор Костянтин Кулик отримав нове призначення до Департаменту Генеральної прокуратури, який здійснює процесуальний нагляд у провадженням, що розслідуються Державним бюро розслідувань.

«Кулик Костянтин Геннадійович начальник четвертого відділу процесуального керівніцтва Іншого управління організації і процесуального керівніцтва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівніцтва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях», — йдеться на сайті Генпрокуратури.

Призначення відбулося 19 липня.

Нагадаємо, Як повідомляло НАБУ раніше, обвинувальний акт К. Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні Бюро. Його звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України (“Незаконне збагачення”).

Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО.

За версією слідства, у період з 2011 по 2015 рік, перебуваючи на службі в органах прокуратури підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень. Більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах. Водночас у цей же період витрати К. Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і склали близько 3,4 млн грн.

Через визнання неконституційною норми Кримінального кодексу України про відповідальність за незаконне збагачення Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила закрити кримінальне провадження. Але суд відмовив.