З’явилися подробиці обстрілу ракетного обстрілу в Лівії і загибель українського пілота — ЗМІ

Повідомили подробиці загибелі українського льотчика Володимира Бухальского під час ракетного обстрілу літаків до Лівії.

Про це повідомляє «Країна«.

Він загинув при спробі врятувати бортові документи. Льотчик був військовим пенсіонером, до виходу на пенсію він обіймав посаду заступника командира 25-ї бригади транспортної авіації. Після повалення лівійського правителя Муаммара Каддафі в 2011 році Бухальский командував екіпажем під час евакуації українців з Лівії, розповів лівійський журналіст Абдулькадер Ассад.

Про долю другого льотчика нічого не повідомляється.

Також видання повідомило, що 26 липня Державна авіаційна служба України відкликала дозвіл на польоти авіакомпанії «Європа Ейр», яка володіла літаками. Ймовірно це пов’язано з перевезеннями контрабандної зброї.

Українська військово-транспортні літаки були обстріляні з ракет 26 липня під час бою за аеропорт Аль-Джуфра між військами уряду національної єдності і силами Лівійської національної армії (ЛНА) маршала Халіфи Хафтара. Іл-76 перевозили зброю з ОАЕ для однієї зі сторін конфлікту в Лівії.