Кличко розповів про будівництво нового Шулявського шляхопроводу (відео)

Мер Києва Віталій Кличко розповів про будівництво нового Шулявського шляхопроводу, а також зауважив, що є одна проблема, яку місто не може вирішити самотужки. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис очільника столиці у соцмережі фейсбук.

Віталій Кличко повідомляє, що роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу тривають за графіком. Цими вихідними встановили другий прогін майбутнього мосту.

«Спеціальною найсучаснішою технікою, яка вперше працює в Україні, перевозили і встановлювали вже зібрані конструкції», – наголошує мер столиці.

Очільник Києва також зауважує, що місто контролює роботи і наголошує на тому, що є головний виклик, який столиця самотужки не вирішить. І цей виклик — питання зі знесенням 5-го цеху заводу «Більшовик». Кличко переконаний, що це питання затягується навмисне.

«Завод не належить місту і самі знести один з його цехів ми не маємо права. А більше року спільних нарад і численних звернень до уряду та фонду Держмайна не вирішують цієї проблеми. Складається враження, що для фонду Держмайна ринок секонд-хенду, який знаходиться в цеху, більш важливий, ніж повноцінна, вчасно збудована розв’язка.

Або справа в іншому – в приватизації «під шумок» всього заводу, «паровозом» якої намагаються зробити місто…», – пояснює ситуацію Віталій Кличко.

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Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Богдан намагався нав’язати столичного забудовника Андрія Вавриша та гендиректора “1+1” Олександра Ткаченка для узгодження рішень київському міському голові Віталію Кличку.

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