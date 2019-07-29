«Віталька бетон рулить»: кияни обурилися через чергового потопу після дощу

У Києві 29 липня затопило кілька житлових масивів після тривалої зливи. Жителі столиці обурилися з-за того, що влада не чистить каналізацію, з-за чого і відбувається НП.
Про це повідомили у Facebook.
Ірина Чиркова: «П…ц».
Ігор Игорро: «Віталька бетон рулить».
Наталія Коваль: «Жесть!».
Ксюша Крамаренко: «Кожна злива перетворює Київ у Венецію».
Valentina Babij: «Тому що колися двірники замітали листя ,а тепер тільки папери підбирають».
Widernikova Irina: «А чому так відбувається?
Ліс не вирубується ж. Напевно стоки забиті. Там і так дорога жах…».
Віталій Маляр: «раніше була вирита канава для стоку води між динамо та дитячим майданчиком, потім вода стікала в озеро біля джерела і звідти в річку Сирець».
Раніше в Мережі кияни повідомили, що цей дощ «був, як стіна».