«Віталька бетон рулить»: кияни обурилися через чергового потопу після дощу

У Києві 29 липня затопило кілька житлових масивів після тривалої зливи. Жителі столиці обурилися з-за того, що влада не чистить каналізацію, з-за чого і відбувається НП.

Про це повідомили у Facebook.

Ірина Чиркова: «П…ц».

Ігор Игорро: «Віталька бетон рулить».

Наталія Коваль: «Жесть!».

Ксюша Крамаренко: «Кожна злива перетворює Київ у Венецію».

Valentina Babij: «Тому що колися двірники замітали листя ,а тепер тільки папери підбирають».

Widernikova Irina: «А чому так відбувається?

Ліс не вирубується ж. Напевно стоки забиті. Там і так дорога жах…».

Віталій Маляр: «раніше була вирита канава для стоку води між динамо та дитячим майданчиком, потім вода стікала в озеро біля джерела і звідти в річку Сирець».

Раніше в Мережі кияни повідомили, що цей дощ «був, як стіна».