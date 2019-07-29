Поліція вибиває з Жеваго борги перед армією

Слідче управління Нацполіції в Полтавській області з листопада 2018 року веде досудове розслідування за ознаками ухиляння ПАТ «АвтоКрАЗ» від сплати штрафних санкцій на суму 6,69 мільйонів гривень на користь Міноборони за несвоєчасне виконання оборонного замовлення.

Про це повідомляє проект «Марлін» з посиланням на судові матеріали.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрили за ч. 3 статті 382 ККУ «невиконання судового рішення», за яке карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на рядків до трьох років.

У кінці 2013 року Міноборони і ПАТ «АвтоКрАЗ» уклали угоду на 136,5 млн гривень на постачання вантажівок підвищеної прохідності.

Протягом 2014 року через коливання курсу валют вартість угоди зросла до 165 мільйонів без зміни кількості авто. Альо Генпрокуратура, діючи в інтересах Міноборони, наводити підстави, за яких вважає підвищення суми угоди неправомірним і просити визнати її недійсною.

Також прокурори підкреслюють, що ПАТ «АвтоКрАЗ» руйнувало рядка постачання транспорту на півтора місяці.

У 2015 році ГПУ в Господарському суді Києва домоглася рішення стягнути з ПАТ «АвтоКрАЗ» 6,69 млн гривень штрафних санкцій.

За зведеною інформацією виконавчої служби в Полтавській області, загалом стягненню з ПАТ «АвтоКрАЗ» на користь держави та інших юросіб підлягають 34,06 млн гривень. Альо в прокуратурі считают що посадові особи ПАТ «АвтоКрАЗ» умисно ухиляються від виплати боргів Мінобороні.

ПАТ «АвтоКрАЗ» входить до складу фінансово-промислової групи олігарха Костянтина Жеваго.