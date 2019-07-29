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Лісник, який розповів правду Зеленському про «чорних лесорубах», поплатився посадою

29.07.2019

Директора Октябрського лісгоспу Руслана Чагаровського, який доповів президенту Володимиру Зеленському про масштаби незаконної вирубки лісу на Харківщині, звільняють з посади, яку він обіймав з листопада 2014 року

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У ніч перед візитом Володимира Зеленського область дружині Чагаровського спалили дорогий позашляховик, що сам чиновник сприйняв як помста за свою професійну діяльність і викриття «чорних лісорубів».

Після виходу з декрету Чагаровський в ході ревізії виявив факти незаконної вирубки дерев у лісництві під Чугуєвом. Після перевірки 10% площі лісництва, налічив збиток на 80 млн гривень. Загальна сума збитків, вважає він, може скласти понад 200 млн гривень.

«На мою думку, цифра області – мільярд. Хорошим лісгоспам складно виживати. Кажуть, всі лісники погані, але є ті, хто працює правильно. 40 людей у нас звільнилися – коли призначили людину, який прийшов робити злочини. Змушували вибірково пиляти дерева», – розповів він в ході доповіді президенту під час засідання в Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Р. Н. Висоцького.

В ході зустрічі Зеленський поцікавився, чому не всі начальники районних лісгоспів присутні на засіданні, а також прямо запитав, хто «кришує» чорних лісорубів. Чагаровський назвав ім’я Віктора Сісі, директора Гутянского лісгоспу. Але того в залі не виявилося, він прислав замість себе заступника, а сам поїхав у Київ.

Тоді президент звернувся до присутніх у залі керівників силових структур з вимогою якнайшвидше навести порядок у цій сфері, інакше пообіцяв кадрові чистки.

Однак на слова глави держави наплювали все. Вже через кілька днів в області затримали шість фур з дубом без документів. А на наступний день суд зняв арешт з транспортних засобів.

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Що ж стосується Чагаровського, який боровся з лісової мафією, то в. о. голови Держагентства лісових ресурсів України подав до Кабміну подання про дострокове розірвання контракту з ним.

Зараз директор лісгоспу чекає звільнення і каже, що його хочуть прибрати з системи, щоб його аудит не виявив плоди багаторічної діяльності лісової мафії. Сума збитків у 80 млн грн, про якого лісник доповідав Зеленському, сьогодні вже зросла до 100 млн грн і загрожує зрости мінімум удвічі.

 

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