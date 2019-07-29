Глобальне потепління: National Geographic розповів, що буде з Україною

Згідно з отриманими даними, в абсолютних показниках Україна втратить найбільше територій серед країн Європи, які продовжать своє існування незважаючи на багато разів піднявся рівень моря. Маленькі ж європейські країни – Нідерланди, Данія, Естонія – можуть зникнути зовсім. Середземноморські держави постраждають менше, тому що їх захистять гори, що починаються недалеко від узбережжя.

У США підуть під воду Флорида, все узбережжя Мексиканської затоки, а також такі міста, як Нью-Йорк, Чарльстон, Новий Орлеан і ряд інших.

За припущеннями вчених, пагорби Сан-Франциско в Каліфорнії перетворяться в скупчення островів. Басейн Амазонки на півночі і басейн річки Парагвай на півдні стануть єдиним атлантичним затокою, який знищить Буенос-Айрес, узбережжя Уругваю і більшу частину території Парагваю.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Порівняно з іншими континентами Африка втратить менше всього суходолу, проте підвищення рівня моря може збільшити температуру повітря на планеті, що зробить життя в Африці неможливою. Єгипет, Олександрія і Каїр поглинуться водами Середземного моря. Китай, Бангладеш і велика частина узбережжя Індії чекає така ж доля, як і європейські міста. В результаті танення льодовиків всередині континенту з’явиться нове море, а от більша частина вузької прибережної зони, де проживає багато австралійців, зникне під водою.

«Крижаний покрив Східної Антарктиди настільки значний (містить чотири п’ятих усього льоду на Землі), що може здатися неможливим його плавлення. Однак з підвищенням температури повітря на планеті інтенсивніше відбувається випаровування, так що в Східній Антарктиді інтенсивно тане лід», — підкреслили в National Geographic.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», половина льодовиків зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розтане до 2100-го.

За матеріалами УНІАН

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