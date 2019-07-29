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Три мільйони доларів виграв на турнірі Fortnite 16-річний геймер

29.07.2019

У Нью-Йорку на тенісному стадіоні Артут Еш закінчився перший турнір з популярної онлайн-гри Fortnite. Переміг 16-річний Кайл ‘Bugha’ Гірсдорф і отримав три мільйони доларів. Це найбільший в історії комп’ютерних ігор індивідуальний приз. Про це розповідає Голос Америки.

Гірсдорф переміг із великим відривом у 59 балів від Гаррісона ‘Psalm’ Ченга, що виборов друге місце і 1,8 мільйонів доларів. Загальний призовий фонд турніру склав 30 мільйонів доларів.

“Не можу описати словами, я такий щасливий. Все, що я робив під час тренувань, окупилось, і це просто божевілля”, – сказав Гірсдорф.

Комп’ютерна онлайн-гра у жанрі стрілянини й симулятора виживання Fortnite з’явилась у 2017 році й швидко здобула популярність. У березні 2019 року гра налічувала 250 мільйонів гравців.

 

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