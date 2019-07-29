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Брати Клички судяться з телеканалом «1+1»

29.07.2019

Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко і його брат Володимир подали позов до суду на телеканал «1+1». Про це мер заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє його прес-служба.

«Проти мене розгорнута широка кампанія з дискредитації.
Це і інформація про якихось надуманих виробництвах проти мене. Які,
до речі, ініціюють соратники Януковича. А також ні дня не проходить, щоб один
з найбільш рейтингових каналів не згадав недобрим словом київського мера», —
заявив столичний мер.

У зв’язку з цим він має намір захищати свою честь і гідність
в суді. «Я і мій брат подали позов у суд на канал «1+1», який поливає нас
брудом. На мені вирішили не зупинятися – добралися і до Володимира. І як
можна говорити про незаангажованість каналу, коли його керівник є
не тільки представником політичної сили, а його називають одним з
претендентів на голову КМДА», — заявив мер.

Він зазначив, що буде захищатися законними методами. «Про
наступ на свободу слова тут не йдеться», — заявив Кличко.

Також мер Києва навів кілька прикладів маніпуляцій. Один
з них – перекручування інформації щодо вартості нового
пішохідно-велосипедного моста.

«Сам міст не варто 400 мільйонів! Це сума за кілька
проектів. Міст, як і заявляли, коштував 270 мільйонів. До того ж, зазначу, ми
розрахувалися ще тільки за матеріали і конструкцію. З 400 мільйонів місто
заплатив поки що 210. Інші ж кошти на рахунках столиці!» — підкреслив
Кличко.

Також мер зазначив, що поширюється чимало
маніпулятивної інформації щодо будівництва Шулявського мосту.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Києві – так звані «міст Кличка». А Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого привласнення 11 млн гривень чиновниками Київської міської державної адміністрації (КМДА) при будівництві «мосту Кличка».

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Також повідомлялося, що кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного
переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка в Києві виросла з 260 млн
до 419,96 млн грн.

Сам мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що всі витрати на
будівництво нового пішохідного мосту і суміжних об’єктів будуть перевірені, а
результати перевірки будуть оприлюднений.

 

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