Брати Клички судяться з телеканалом «1+1»

Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко і його брат Володимир подали позов до суду на телеканал «1+1». Про це мер заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє його прес-служба.

«Проти мене розгорнута широка кампанія з дискредитації.

Це і інформація про якихось надуманих виробництвах проти мене. Які,

до речі, ініціюють соратники Януковича. А також ні дня не проходить, щоб один

з найбільш рейтингових каналів не згадав недобрим словом київського мера», —

заявив столичний мер.

У зв’язку з цим він має намір захищати свою честь і гідність

в суді. «Я і мій брат подали позов у суд на канал «1+1», який поливає нас

брудом. На мені вирішили не зупинятися – добралися і до Володимира. І як

можна говорити про незаангажованість каналу, коли його керівник є

не тільки представником політичної сили, а його називають одним з

претендентів на голову КМДА», — заявив мер.

Він зазначив, що буде захищатися законними методами. «Про

наступ на свободу слова тут не йдеться», — заявив Кличко.

Також мер Києва навів кілька прикладів маніпуляцій. Один

з них – перекручування інформації щодо вартості нового

пішохідно-велосипедного моста.

«Сам міст не варто 400 мільйонів! Це сума за кілька

проектів. Міст, як і заявляли, коштував 270 мільйонів. До того ж, зазначу, ми

розрахувалися ще тільки за матеріали і конструкцію. З 400 мільйонів місто

заплатив поки що 210. Інші ж кошти на рахунках столиці!» — підкреслив

Кличко.

Також мер зазначив, що поширюється чимало

маніпулятивної інформації щодо будівництва Шулявського мосту.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Києві – так звані «міст Кличка». А Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого привласнення 11 млн гривень чиновниками Київської міської державної адміністрації (КМДА) при будівництві «мосту Кличка».

Також повідомлялося, що кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного

переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка в Києві виросла з 260 млн

до 419,96 млн грн.

Сам мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що всі витрати на

будівництво нового пішохідного мосту і суміжних об’єктів будуть перевірені, а

результати перевірки будуть оприлюднений.