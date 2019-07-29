Компанія екс-депутата Держдуми Пономарьова виграла конкурс на видобуток на чорноморському шельфі

Ілля Пономарьов

Американська Trident Acquisitions Corp. визнана переможцем

конкурсу по розробці на підставі угоди про розподіл продукції (УРП)

вуглеводневої ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря. Ключовим акціонером

Trident Acquisitions Corp є колишній депутат Державної думи Росії,

підприємець Ілля Пономарьов. Ще 10% акцій належить співвласникові мережі

супермаркетів «АТБ» Геннадію

Буткевичу.

Про перемогу в конкурсі Пономарьов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Це була важка боротьба, але наша заявка була істотно вигідніше для

України», – написав він.

Екс-депутат Держдуми Пономарьов, якому у травні цього року

президент Пер Порошенко надав українське громадянство, подякував за

довіру, надану урядом і особисто Ігорем главою Міненерговугілля

Насаликом.

«Обіцяємо вас не підвести і зробити все можливе для

якнайшвидшого початку видобутку!» – заявив глава Trident Acquisitions.

Крім компанії Пономарьова, на перемогу претендували

американська фірма Frontera Resources, азербайджанська Caspian Drilling

Company, а також підприємство «Укрнафтобуріння», бенефіціаром якого є

український бізнесмен Ігор

Коломойський.

За законом уряд має укласти угоду з

переможцем протягом двох місяців.

Умови для інвесторів передбачали вкладення 1,5 млрд грн

в розвідку, буріння не менш п’яти свердловин за перші п’ять років, а державна

частка прибутковій продукції повинна складати не менше 11%.

Радий повідомити, що Trident виграв сьогодні конкурс з УРП на Чорному морі. Це була важка боротьба, але наша заявка була…

Posted by Ilya Ponomarev on Friday, July 26, 2019

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