Блискавка вдарила в спортсменку під час забігу в Альпах

Норвезька бігунка брала участь в гірській гонці Ultra Skyrace, які проходили в італійських Альпах. Блискавка вразила спортсменку близько 19:15 у суботу, 27 липня, на висоті 2100 метрів.

Альпійська служба порятунку і повітряна служба порятунку в Південному Тіролі виявили норвежку в горах між долинами Сарентино і Пассирии.

Коли рятувальники знайшли потерпілу, вона була ще жива. Але незабаром після того, як її доставили в лікарню, жінка померла.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Флориді блискавка вразила вісім осіб.

За матеріалами «Кореспондент»

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