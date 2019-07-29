Блискавка вдарила в спортсменку під час забігу в Альпах

Норвезька бігунка брала участь в гірській гонці Ultra Skyrace, які проходили в італійських Альпах. Блискавка вразила спортсменку близько 19:15 у суботу, 27 липня, на висоті 2100 метрів.
Альпійська служба порятунку і повітряна служба порятунку в Південному Тіролі виявили норвежку в горах між долинами Сарентино і Пассирии.
Коли рятувальники знайшли потерпілу, вона була ще жива. Але незабаром після того, як її доставили в лікарню, жінка померла.
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Флориді блискавка вразила вісім осіб.
За матеріалами «Кореспондент»
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