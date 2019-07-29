163 з 199 нардепів-мажоритарників програли у своїх округах

Згідно з результатами позачергових виборів у Верховну раду України, на своїх округах програли 163 з 199 депутатів-мажоритарників.

Про це стало відомо з повідомлення Громадянської мережі “Опора” у Facebook.

“Результати парламентських виборів стали для багатьох сюрпризом. Правда, більше це стосується мажоритарних округів. 163 з 199 депутатів-мажоритарників програли на своїх округах. У більшості округів перемогли представники партії “Слуга народу”. Що стосується нардепів, які найбільше використовували бюджетні ресурси у власних медійних та агітаційних цілях, то лише 33 вдалося знову переобратися в парламент”, – зазначено в повідомленні “Опори”.