На челленджері АТР у Сеговії Ілля Марченко здолав іспанця

Український тенісист Ілля Марченко здобув у понеділок вольову перемогу на старті турніру ATP Challenger Tour в іспанському місті Сеговія із призовим фондом 69 тис 280 євро. Про це розповідає Укрінформ.

У першому раунді 31-річний уродженець Кам’янського з рахунком 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:2 обіграв 19-річного володаря wild card з Іспанії Мігеля Дамаса, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 3 години 3 хвилини.

У другому колі Ілля зустрінеться з голландцем Скоттом Грікспором, який посіяний під 12-м номером.

Характерно, що 2016 року Марченко зміг дійти у Сеговії до фіналу. Нинішні змагання триватимуть по 4 серпня.

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