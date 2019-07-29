Хто і чому навчає майбутніх «Слуг народу» в Трускавці

Тренінг для майбутніх депутатів проходить з 28 липня по 4 серпня в готелі Rixos-Prykarpattya, що розташований в Трускавці. Організувала тренінг Київська школа економіки (KSE). Її викладачі та тренери обіцяють забезпечити депутатам «базовий рівень знань, необхідний для успішної реалізації повноважень».

Курс розбитий три програми: основну, факультативну і вечірню. На факультативній програмі «Слугам народу» розповідають про засади прийняття рішень. Вечірня програма буде розвивати «гнучкі навички» (soft skills). В основній програмі депутатів навчають технологіям політичного процесу.

Основна навчальна програма розбита на шість блоків

Побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації

Публічна політика

Макроекономіка і бюджет

Секторальні напрямки

Законодавчий процес

Впровадження політик і аналіз стейкхолдерів

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Основна програма розбита на шість блоків.

1. Побудова особистої стратегії депутата і кризові комунікації. Ведуть голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, бізнес-тренер Олексій Чорний, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов та голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

2. Публічна політика: аналіз і розробка публічних політик, питання публічних політик, інструменти публічних політик. Ведуть заступник голови ОП Олексій Гончарук, експерт з аналізу державної політики Роман Кобець, керівниця проєкту «Індекс моніторингу реформ» у VoxUkraine Тетяна Тищук та завідувачка кафедри публічного управління KSE Христина Голинська.

3. Макроекономіка і бюджет: відсоткові ставки та курс, бюджетний процес. Ведуть Тимофій Милованов, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук, колишній міністр фінансів та віцепрем’єр Віктор Пинзеник і заступник міністра фінансів Юрій Джигир.

4. Секторальні напрямки:

Енергетика. Ведуть глава «Укренерго» Всеволод Ковальчук і ексголова нацкомісії з державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Юлія Ковалів.

Управління. Веде експерт з корпоративного управління держпідприємствами і приватизації Андрій Бойцун.

Соціальна політика. Веде Юлія Соколовська, керівниця компонента реформування системи охорони здоров’я Проєкту USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії».

Освіта. Ведуть директор департаменту вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров і голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

Інфраструктура. Веде перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

Безпека і оборона. Веде заступник голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Олексій Скрипник.

Податки. Веде партнер юридичної компанії «Arzinger» Павло Ходаковський.

Міжнародна торгівля і угода з ЄС. Веде радник міністра закордонних справ Тарас Качка.

5. Законодавчий процес та підготовка законодавчих документів: як працює законодавча машина, як працює держава, як підготувати свій законопроєкт. Ведуть директор програми USAID «Рада: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» Ігор Когут та головна консультантка Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради Олександра Кармаза.

6. Впровадження політик і аналіз стейкхолдерів: цифрові технології, цифрові трансформації, цифрова економіка, побудова стратегії впровадження політик. Ведуть Олексій Гончарук, Тимофій Милованов, бізнес-консультант Олексій Сарбаєв, в. о. директора «ProZorro» Олексій Соболєв і співзасновник «ProZorro» Олександр Стародубцев.

Джерело – thebabel

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