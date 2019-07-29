“Газпром” придумав, як обійти потужний удар “Нафтогазу” в Європі, – ЗМІ

Російський “Газпром” готує нову програму єврооблігацій – в іншій юрисдикції – з-за відмови люксембурзького суду зняти арешт з активів за позовом НАК “Нафтогаз України”.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело, знайоме з планами компанії.

У лютому “Нафтогаз” направив на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і Gaz Capital Sa (емітент нинішньої програми євробондів) повідомлення про арешт будь-якої заборгованості та активів ПАТ “Газпром” в Люксембурзі”. Після цього “Газпром” не розміщував нові єврооблігації.

При цьому у Великобританії – навпаки: Високий суд Англії та Уельсу в березні припинив виробництво у справі про визнання і приведення до виконання на території Англії та Уельсу рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду між “Газпромом” і “Нафтогазом” в рамках контракту на транзит газу до закінчення провадження в апеляційній інстанції.

У зв’язку з цим джерело агентства не виключив, що юрисдикція нової програми бондів може бути британської.

За оцінками агентства, нового виходу “Газпрому” на міжнародний ринок запозичень варто очікувати не раніше вересня.

“Нафтогаз” намагається стягнути з російського монополіста $2,6 млрд у Швейцарії, Великобританії та Нідерландах з літа минулого року. Суд Амстердама вже схвалив арешт активів.