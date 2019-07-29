У Києві поліція розшукує чоловіка, який напав з рушницею на ювелірний магазин

У Києві озброєний чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин, але його старання не повінчалися успіхом. Охоронець закладу швидко зорієнтувався і дав відсіч зловмисникові. Поліція розшукує нападника.

Інцидент стався 28 липня, на щастя, ніхто не постраждав. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

На даний момент розпочато досудове розслідування, поліцейські проводять всі необхідні заходи для встановлення особи і місцезнаходження зловмисника. Подія сталася в Голосіївському районі столиці. В ювелірний магазин зайшов невідомий чоловік, який відразу дістав з пакета предмет, схожий на пістолет, і почав погрожувати персоналу торгового закладу. Однак на протиправні дії нападника швидко зреагував охоронець, який накинувся на зловмисника.

Правопорушник встиг зробити кілька пострілів, розбивши вітрини, і зник з місця події. Охоронець одразу повідомив про розбійний напад на 102 і за лічені хвилини на місце прибули слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти, кінологи. Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, оглянули місце події, опитали свідків, вилучили і пропрацювали відео з камер спостереження.

За фактом нападу почали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські проводять всі необхідні заходи для встановлення особи і місцезнаходження фігуранта. Камери відеоспостереження зафіксували ймовірного нападника, тому просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про дану особу, повідомити на лінію «102».