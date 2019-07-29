Лежала дві доби: спливли страшні подробиці вбивства українки в Німеччині

Українську заробітчанку 24-річну Наталію Михайлюк, тіло якої з ножовими пораненнями знайшли у німецькому Берліні, імовірно, вбив її роботодавець із-за того, що не хотів відпускати дівчину додому.

За даними поліції, злочин стався 22 липня і її тіло знаходилося в квартирі німця дві доби, пишуть «Факти». Чоловік, у якого Наталя працювала домробітницею, заявив, що нічого не пам’ятає і не розуміє, що сталося.

Подробицями трагедії поділився один Наталії Андрій. Як з’ясувалося, вона була родом із Заставнівського району Чернівецької області. Там у неї залишилися восьмирічна донька, цивільний чоловік і батьки. До поїздки в Німеччину вона працювала майстром по нарощуванню вій.

«Вона поїхала на заробітки неофіційно в травні 2019 року, тому що потрібні були гроші. Знайомі розповідали, що в Німеччині можна заробити більше. Ось Наташа і вирішила спробувати. Гроші були потрібні в першу чергу для її восьмирічної доньки. Цивільний чоловік Наташі Олександр всіляко їх підтримував, але у нас багато не заробиш», – поділився Андрій.

За його словами, на роботу Наталя влаштовувалася до інших людей, проте вже на місці домовилася, що буде жити і працювати у підозрюваного.

«Думаю, що якщо б там відбувалося щось надзвичайне, вона б про це розповіла — хоча б батькам або цивільному чоловікові. Як-то раз вона обмовилася, що роботодавець не хоче її відпускати. 22 липня Наташа повинна була приїхати додому. Я так зрозумів, що повертатися до Німеччини, вона не збиралася. 21 липня вона розмовляла з чоловіком. Казала, що вже збирає речі. Це був їх останній розмова», – розповів один вбитої.

Далі зв’язок з українкою пропала. Вона відправила речі додому в Україну, однак сама так і не з’явилася.

«Коли в квартиру зайшли співробітники поліції, вона знайшли там Наташу. Вона була мертва. За попередніми даними, її тіло пролежало там кілька днів. Наталчин роботодавець був удома. Він не зміг нічого пояснити. Заявив, що взагалі не розуміє, що сталося і нічого не пам’ятає. Не виключено, що зараз він спеціально «косить» під божевільного, щоб уникнути покарання. Або він дійсно якийсь маніяк. Що там сталося і чому він її вбив, ми можемо тільки здогадуватися. Відомо, що він її зарізав. Вдарив ножем у спину», – поділився подробицями Андрій.

Наталія Михайлюк

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Крім того, за його словами, біля тіла Наталії знайшли паспорт, який вона вважала втраченими. Саме з-за цього дівчина не могла раніше повернутися в Україну.

«Виявилося, що паспорт був у квартирі. Мабуть, у її роботодавця. Можливо, він вкрав документ, щоб її не відпускати. А коли дізнався, що вона все одно поїде, вбив. Але це всього лише припущення», – пояснив чоловік.

Відзначається, що підозрюваного заарештували. Рідні дівчини чекають дозволу на вивезення тіла в Україну, який обійдеться їм мінімум у дві тисячі євро. Її батько відправився в Берлін.

Наталія Михайлюк

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«Наташа була дуже доброю і світлою дівчиною, ми називали її нашої зажигалочкой. Ініціативна, чуйна, завжди була готова прийти на допомогу. Її восьмирічна донька зараз з бабусею і дідусем. Їй вже повідомили, що мами більше немає», – сказав один вбитої.