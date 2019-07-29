Нова мета Фукса в Україні: хоче викупити банк і «кинути» РФ на мільярди доларів

Громадянин Росії Павло Фукс, який відзначився в Україні цілою низкою корупційних схем і тіньовим викупом проблемних активів, намагається за допомогою свого партнера викупити акції Промінвестбанку («дочка» російського держбанку ВЕБ).

При цьому в результаті заниженої ціни РФ може втратити мільярди доларів і ще залишитися повинна українським бізнесменам.

На даний момент акціями банку не володіє екс-власник “Приватбанку” Ігор Коломойський. Він отримав їх у результаті виграного позову проти Росії на $159 млн, однак на ділі може отримати від держави-агресора як мінімум кілька мільярдів доларів.

OBOZREVATEL розібрався, як Фукс може забрати у Росії мільярди.

Як працює схема:

Компанії Ігоря Коломойського подали в суд проти Росії, щоб відшкодувати вартість втрачених після анексії Криму активів на півострові;

Суд з компаніями погодився і постановив стягнути з РФ на користь бізнесмена $159 млн; в Україні в рахунок боргу заарештували акції «дочки» російського держбанку ВЕБ (Промінвестбанк);

Компанія виставила акції банку на продаж за ціною, що в десятки разів нижче реальної вартості фінансової установи; якщо акції банку продадуть наближеним компаніям, після активи можна буде перепродати за ціною в десятки разів вище, а Росія все ще залишиться повинна;

Банк планує купити партнер Фукса, який вже брав участь у подібних схемах.

Продам банк з великою знижкою

В кінці серпня на Фондовій біржі ПФТС компанія колишнього власника «Привату» «Дайрис» продасть на аукціоні акції Промінвестбанку. Стартова ціна – близько $21 млн (532 млн грн). При цьому раніше суд прийняв рішення стягнути з Росії на користь компаній Коломойського $159 млн. тобто якщо продати банк за ціною, близькою до стартової, РФ повинна буде виплатити ще понад $130 млн.

Більш важливий момент – реальна вартість банку в рази вище за стартову. Відділення, нерухомість, право вимагати видані кредити, стягнути застави і т. д. Як заявляють у російському держбанку ВЕБ, який володів Промінвестбанком, вони інвестували в актив $2,7 млрд!

Знайти чесного покупця на український банк в РФ буде складно. Росіяни погрожують судами та й єдиною метою для покупки може стати право викупити і стягнути гроші з боржників фінустанови.

Однак покупець все-таки знайшовся – Павло Фукс. Так, ТОВ «ФК» Женева» та «Європейське позичкове товариство», які пов’язані з Андрієм Волковим (екс-глава Нацкомфінпослуг) заявили про намір купити Промінвестбанк.

Андрій Волков – давній партнер Фукса. Він представляв інтереси “Австро-Угорської лізингової компанії” при підписанні мирової угоди з “Київським метрополітеном”. У результаті цієї угоди, як вже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримує з кожної поїздки в підземці близько 2 грн, а борг комунального підприємства по незрозумілою причини збільшили на 2 млрд грн.

У протоколі засідання комісії КМДА, на якій приймали рішення по Київському метрополітену, Волков числиться в списках запрошених як представник компанії Фукса.

Крім того, Волков з Фуксом вже прокручував подібну схему. Тоді він викупив борги «Укргазвидобування».

За безцінь на аукціоні російський банк можуть продати Фуксу. Потім покупець почне стягнути кредити, розпродавати активи і т. д. Це дозволить виручити з фінансової установи сотні мільйонів доларів. Так, станом на 2018-й активи банку оцінювали в 17 млрд грн (близько $660 млн).

У підсумку Коломойський отримає сотні мільйонів доларів за рахунок продажу банку. А після буде вимагати з Росії ще $130 млн. Діючи за такою схемою, замість $159 млн український підприємець зможе забрати у РФ як мінімум кілька мільярдів.

Навіщо банк Фуксу

Олігарх Павло Фукс, який, як писали ЗМІ, вже наживався на державних і комунальних підприємствах, викуповуючи їх борги і вимагаючи величезні переплати, в черговий раз намагається нагріти руки на гаманцях українців. Цього разу під прицілом одіозного бізнесмена виявилася «дочка» російського банку. Олігарха, за інформацією OBOZREVATEL, фінансова установа та його вкладники цікавлять в останню чергу.

Фукс вже намагався купити фінустанова, але тоді план провалився. Він домовився з російським материнським банком (який, до речі, знаходиться під контролем прем’єра РФ Дмитра Медведєва про те, щоб викупити Промінвестбанк і почати агресивно стягнути борги з урахуванням величезних штрафів та пені. Як неодноразово повідомлялося в розслідуваннях ЗМІ: провертаючи свої схеми, одіозний олігарх вміло користується зв’язки у владних кабінетах, на державних підприємствах і навіть у судах.

Про те, що в самому банку його цікавили виключно борги, зізнався і сам Фукс. «Ми зараз будемо подавати в суд. Вони порушили дуже багато пунктів договору. Вони – це продавець – Зовнішекономбанк (ЗЕБ)… У банку мене цікавлять дуже величезні проблемні активи. Я вважаю, що дуже ефективно зможу отримати виплати з боржників або вилучити їх підприємства в рахунок погашення боргів», – заявив олігарх в інтерв’ю ЕП.

Національний банк повинен був дати дозвіл Фуксу на те, щоб придбати банк. Угоду він планував зробити разом зі своїм партнером, скандальним київським забудовником, який фактично є негласним власником «Укрбуду», нардепом Максимом Микитасем. Але НБУ такий дозвіл дати не міг – олігархи не змогли підтвердити походження своїх коштів, які, найімовірніше, черпають із тіньових схем.

Тепер же банк дістався Ігорю Коломойському, який відразу ж виставив його на продаж. І якщо банк виявиться в руках Фукса або пов’язаних з ним компаній, цілком можливо, що арешти майна в рахунок боргу, схеми з продажем активів і стягненням боргів на цьому не закінчаться.