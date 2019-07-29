Нусс: Roshen побудував будинок для військових – “барига” і “мародер” продовжує фінансувати армію

Політолог Павло Нусс розповів, що корпорація Roshen побудувала в Калинівці другий будинок для військовослужбовців. Він наголошує, що в цей самий час, новообрані “слуги” оточені шиком і комфортом, з яким вони проходять “інтенсив”, який коштує чималих коштів. Політолог коментує ці події таким чином: «Але вони – “слуги”, а Порошенко, корпорація якого незважаючи на поразку Петра Олексійовича на виборах президента продовжує фінансування Армії – “барига” і “мародер”». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Павла Нусса у соцмережі фейсбук.

Політолог пише: «Загальний бюджет будівництва та облаштування житлового будинку для військовослужбовців площею 1200 кв. м в Калинівці становить 37 211 998 грн (деталі в першій посиланням), а в цей самий час, новообрані “слуги” оточені шиком і комфортом з яким вони проходять “інтенсив” – який коштує чималих коштів. Наприклад, тільки лише номер в дорогому готелі Трускавця, де “слуги народу” відпочивають після виснажливого пошуку оленя, одна ніч коштує понад від 4 000грн.суткі.

Так. Дійсно, в Україні партії, що набрали більше 2% на виборах отримують фінансування з бюджету. Тому навіть якщо шикарне перебування “слуг народу” в курортному готелі буде профінансовано за рахунок партії – в кінцевому рахунку за нього заплатять українці через держбюджет.

Але вони – “слуги”, а Порошенко, корпорація якого незважаючи на поразку Петра Олексійовича на виборах президента продовжує фінансування Армії – “барига” і “мародер”».

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Нагадаємо, що після нападу на автомобіль п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка прихильники політика закликали його на деякий час покинути країну заради безпеки. На цей напад і на заклики покинути Україну відреагував політолог Павло Нусс відреагував на ці заклики і заявив, що цей напад російських «активістів» Білецького і було скоєно на замовлення Портнова і Ко, основна мета атаки Порошенко – змусити його виїхати з України.

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