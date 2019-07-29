Суд заборонив КП “Київський метрополітен” виплачувати мільярдний борг “Австро-Угорської Лізингової Компанії”

Столична прокуратура і поліція розслідують кримінальну виробництво за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП “Київський метрополітен”, а також службової недбалості з їх боку.

Правоохоронці шукають винних у виникненні мільярдного боргу за отримані на умовах лізингу столичної підземкою 100 вагонів метро перед ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія”. В рамках кримінального провадження вже вручено підозру головному бухгалтеру КП “Київський метрополітен”, також суд зупинив виплати грошових коштів на користь постачальника.

Як стало відомо KV, ухвалою від 18 липня 2019 року Подільський районний суд наклав арешт на грошові кошти КП “Київський метрополітен”(*) в АТ “Ощадбанк” і заборонив видаткові операції з грошовими коштами в частині їх перерахування на користь ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія”(**) (справа №758/9321/19). Нагадаємо, вказане ТОВ з кінця 2018 року – правоприемник ТОВ “Укррослізинг”.

Як зазначено в матеріалах справи, ще 20 серпня 2015 року управлінням поліції в метрополітені Нацполиции Києва в ЄРДР за №12015100120001603 були внесені відомості про відкриття кримінального провадження за ознаками порушень, передбачених двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що заподіяло тяжкі наслідки;

ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, що заподіяло тяжкі наслідки.

В матеріалах справи зазначено, що 16 липня 2009 року між КП “Київський метрополітен” і ТОВ “Укррослізинг” (тепер ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія”) було укладено договір на фінансові лізингові послуги – постачання вагонів метрополітену. Вартість предмета лізингу становила 800 млн гривень. Також КП “Київський метрополітен” зобов’язувалося сплачувати інші платежі в рамках даного договору – щомісячні платежі за ставкою 27% річних, винагороду за весь період лізингу (60 місяців) у сумі 590, 8 млн гривень і т. д. Термін виплати лізингу становив 5 років – до 2014 року.

Тендерною пропозицією, на підставі якого укладався договір, не було передбачено відшкодування витрат, пов’язаних з коригуванням вартості предмета лізингу на коефіцієнт коригування KNBU. Цей коефіцієнт являє собою співвідношення офіційного обмінного курсу долара і гривні.

Між тим, 15 жовтня 2009 року КП “Київський метрополітен” і ТОВ “Укррослізинг” уклали додаткову угоду. Цим документом передбачалося, що при сплаті лізинговий платіж підлягає коригуванню на зазначений вище коефіцієнт KNBU шляхом множення цього коефіцієнта на відповідну поточну суму лізингового платежу. Дана коригування була спрямована на відшкодування фінансових збитків, що виникають у результаті зміни курсів валют між датою укладення договору і датою, що передує даті оплати поточного лізингового платежу.

Як зазначено в матеріалах справи, законодавством України не передбачено настільки істотну зміну умов договорів. Згідно ч. 2 ст. 180Хозяйственного кодексу України, господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Частиною 3 ст. 180 Господарського кодексу України передбачено, що при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Загальні правові та економічні засади фінансового лізингу визначені Законом України “Про фінансовий лізинг”, ч. 2 ст. 6 якого передбачено, що істотними умовами договору лізингу є: предмет лізингу; строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу); розмір лізингових платежів і тому подібне.

Сторона звинувачення приходить до висновку: за період з липня 2009 року по даний час, внаслідок дій службових осіб КП “Київський метрополітен”, зокрема – першого заступника начальника КП, територіальній громаді Києва було завдано збитків на суму 1,057 млрд гривень. Крім того, внаслідок цього продовжується по теперішній час настання збитків КП “Київський метрополітен” та територіальній громаді міста Києва шляхом необґрунтованого стягнення з рахунків КП “Київський метрополітен” коштів на користь ТОВ “Укррослізинг”.

Слідство з’ясувало, що за період 2017-2018 років КП “Київський метрополітен” безпідставно перерахувало на користь ТОВ “Укррослізинг” 304,5 млн гривень на погашення винагороди, комісії, штрафів та коригуючого коефіцієнта. При цьому, сума грошових коштів, які підлягають подальшому безпідставного стягнення на користь ТОВ “Укррослізинг”, станом на 15 липня 2019 року, становить 629,3 млн. гривень.

Ухвалою Подільського районного суду від 19 липня 2019 року (справа №758/9325/19) за клопотанням прокурорів Київської місцевої прокуратури №7 (Подільський район) було накладено арешт на грошові кошти КП “Київський метрополітен” в АТ “Укрсиббанк”. Також підприємству заборонені видаткові операції з грошовими коштами в частині їх перерахування на користь ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія”.

Крім того, 22 липня 2019 року Подільський районний суд відповідним визначенням наклав арешт на грошові кошти ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія” в АКБ “Індустріалбанк” (справа №758/9500/19).

Як зазначено в цих постановах, арешти рахунків не стосуються видаткових операцій по виплаті заробітної плати, податків, зборів (обов’язкових платежів) у державний бюджет, державні цільові фонди та інших платежів, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства.

Відзначимо, в судових матеріалах (справа №758/9500/19) зазначено, що кримінальне провадження №12015100120001603 проводиться за підозрою головного бухгалтера – начальник управління бухгалтерського обліку та фінансів КП “Київський Метрополітен” у скоєнні злочину ч. 2 ст. 367 КК України. Правда, коли було висунуто підозру, чи давала вона свідчення – в матеріалах справи не уточнюється.

Нагадаємо, 21 червня 2019 року прес-служба прокуратури Києва повідомляла про те, що співробітники прокуратури Києва і Управління поліції в метрополітені ГУ Нацполиции в Києві оголосили про підозру у службовій недбалості (ч. 2. ст. 364 КК України) головному бухгалтеру КП “Київський метрополітен” Людмилі Панасюк. На думку правоохоронців, її дії призвели до збитку в 26 млн гривень. Правоохоронці вважають, що з її вини не були нараховані штрафні санкції за порушення умов поставки та введення в експлуатацію поїздів.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія” (до жовтня 2018 року – ТОВ “Укррослізинг”) було створено в листопаді 2008 року. Керівником фірми вказаний Валерій Павсюк, підписантом – Ігор Мендограло. Засновником ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія” значиться компанія “Укррослізинг Сайпрус Лімітед” з Кіпру. У свою чергу, засновником останньої фірми вказаний громадянин Австрії Уве Крістіан Ешнер, а до грудня 2017 року таким значився російський олігарх Павло Фукс. Розмір статутного капіталу ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія” – 52,6 млн гривень.

Забавно, але, за даними Bihus.Info Ігор Мендограло був одним із тих, хто фінансував передвиборчий фонд тепер уже президента України Володимира Зеленського. Він здійснив два платежу по 125 тис. гривень. У свою чергу, як повідомляла “Ділова столиця”, Валерій Павсюк був серед спонсоровпрезидентской партії “Слуга народу” напередодні парламентських виборів: він перерахував 100 тис. гривень.

Зазначимо, в рамках зазначеного вище кримінального провадження №12015100120001603 прокуратура розслідує і інші можливі зловживання керівництва КП “Київський метрополітен”. Так, правоохоронці встановили, що в період з 2012 по 2017 рік КП “Київський метрополітен” уклало низку договорів на ремонт і будівництво в столиці станцій метро, а також про надання майна в оренду. Відповідні документи не публікувалися, суми не афішувалися, але за результатами перевірки аудиторської служби виявилося, що комунальники допустили фінансових порушень більш ніж на 18 млн гривень.

Як раніше повідомляла KV, КП “Київський метрополітен” в 2015 році остаточно визнав свою нездатність платити шалені суми за отримані в лізинг 100 вагонів.

Створена в кінці 2015 року Тимчасова контрольна комісії (ЛКК) Київради у червні 2016 року зробила висновок про те, що в Києві “таким лізингом, замість прямої закупівлі у виробників вагонів метро, були створені умови для злочинної схеми”.

Лише в березні 2017 року Київрада з подачі мера Віталія Кличка в екстреному порядку звернувся до президента Порошенко, у Верховну Раду, Кабмін, Службу безпеки України (СБУ), Рада національної безпеки і оборони (РНБО) і Генеральної прокуратури з проханням застосувати санкції до ТОВ “Укррослізинг” і зупинити фатальне для київської підземки списання коштів з рахунків КП “Київський метрополітен”. При цьому, на Хрещатику, 36 пошуком, покаранням винних і виправленням ситуації “заморочуватися не стали”.

Нагадаємо, 31 січня 2017 року Київський апеляційний господарський суд частково задовольнив позовні вимоги ТОВ “Укррослізинг” до КП “Київський метрополітен” і зобов’язав виплатити даного ТОВ майже 2 млрд гривень (справа №910/8397/16).

Столичні власті намагалися допомогти своєму КП в судових розглядах. У лютому 2017 року Київрада вирішила безпосередньо звернутися до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою у справі про стягнення з КП “Київський метрополітен” грошей на користь ТОВ “Укррослізинг”. Однак, юристи Київради зробили це у вищій мірі безграмотно і вирішили заощадити на судовий збір, з-за чого суд цю скаргу навіть не прийняв до розгляду.

На цьому “пригоди” столичної підземки не закінчилися. Доходило навіть до арештів грошей у касах КП “Київський метрополітен. Так, наприклад, определениемХозяйственного суду Києва від 22 серпня 2018 року було накладено арешт на кошти, що надходять у всі каси метрополітену. Зазначалося, що всі кошти з кас метрополітену повинні зараховуватися на депозитний рахунок Мін’юсту або розрахунковий рахунок комунального підприємства “Укрсиббанку” і це повинно було тривати до повного стягнення боргу.

Зазначимо, станом на початок 2016 року було відомо, що за схемою “хитрого лізингу” стояв колишній “смотрящий” екс-Президента Віктора Януковича – Юрій Іванющенко. Також до учасників схеми зараховували колишнє керівництво КП “Київський метрополітен”, нардепа від БПП Олександра Грановського і навіть прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва.

З 17 липня 2014 року КП “Київський метрополітен” керує Віктор Брагінський(на фото зліва). На момент укладання зазначених вище договорів (з червня 2007 року по вересень 2010 року) дане КП очолював Петро Мірошников. Департаментом транспортної інфраструктури, директором якого до звільнення 4 грудня був Сергій Симонов, зараз тимчасово керує Іван Шпильовий. Питання транспорту і транспортної інфраструктури Києва з 27 вересня 2017 року, а офіційно – з 22 січня 2018 року, курирує заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

* КП “Київський метрополітен” (код ЄДРПОУ: 03328913)

** ТОВ “Австро-Угорська Лізингова Компанія” (код ЄДРПОУ: 36258787)

kievvlast