Субсидії: кому відмовлять допомоги від держави

В даний час кожен восьмий українець отримує субсидію. Однак у цьому році скоротилося фінансування за рахунок держави на погашення комунальних витрат. Тому багато українців не отримають допомоги на оплату комуналки.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від сукупного доходу сім’ї.

Це можна зробити наступним чином: сукупний дохід розділити на всіх жителів квартири (будинку) і обчислити таким чином, середній дохід на одного члена сім’ї. Отриманий результат розділити на прожитковий мінімум в залежності від опалювального (з 1 жовтня по 30 квітня) або неопалювального (з 1 травня по 30 вересня) сезону, ще раз розділити на коефіцієнт 2 і помножити на 15. Так можна дізнатися обов’язковий відсоток платежу.

Субсидію Не дадуть

Особам, які здійснили протягом року покупку на суму понад 50 тисяч гривень або набули право власності на земельну ділянку або будинок, відмовлять у субсидії.

Також не зможуть оформити знижку від держави на оплату компослуг українці, які мають у власності автомобіль, або мають більш ніж за два місяці заборгованість з оплати послуг ЖКГ.

Які документи потрібно подати для оформлення субсидії

Для звернення за місцем реєстрації на отримання субсидії необхідно мати при собі: