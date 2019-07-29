«Судовий скандал — шпагат для команди Зеленського» — журналіст

З одного боку — неформальні вірчі грамоти корупційним суддям і прокурорам вже видані, треба дотримуватися домовленостей. З іншого — дотримання цих домовленостей буде плювком в обличчя суспільства.

Про це сьогодні на своїй сторінці в мережі Facebook написав головний редактор «Наших грошей» Олексій Шалайський.

Олексій Шалайський висловив свою гіпотезу щодо шокуючою прослушки суддів.

За кілька місяців до виборів, побачивши соціологію, судді ОАСК вирішили переорієнтуватися на команду нового президента. У «плівках» кілька разів спливає фраза, що треба дочекатися першого туру виборів. Домовленості в той час можна було проводити тільки з майбутнім регентом — Андрієм Богданом.

Вища кваліфікаційна комісія, сформована Порошенко, у відповідь вирішила, що настав час для жорсткого оцінювання і відповідно — прорідження рядів суддів ОАСК.

Оскільки регент (Андрій Богдан) ще допомогти не міг, то судді ОАСК почали боротися самостійно — від подачі десятків фейкових судових позовів і масових хвороб до заміни декількох членів ВККС на підконтрольних.

Вибори закінчилися, судді ОАСК почали приймати рішення на користь регента, ВККС продовжила втрачати членів, те ж саме зачепило і Вища Рада правосуддя. Здавалося, що операція закінчилася.

«І тут під регентом вибухає несподівана бомба. Департамент Горбатюка і Ситник вивалюють прес-конференцію з прослуховуванням, від якої сльозяться очі. Вибух став несподіваним, так як, здавалося, що всіх мінерів вже знешкодили: з САПом вже давно провели профілактичні бесіди, а в ГПУ призначили свого заступника Генпрокурора. Однак раптом виявилося, що операцію провели без САПа, а заступника генпрокурора поставили перед фактом гучного прес-конференцією», — йдеться у публікації.

«Результат. Богдан сів в розтяжку. З одного боку — неформальні вірчі грамоти корупційним суддям і прокурорам вже видані, треба дотримуватися домовленостей. З іншого — дотримання цих домовленостей буде плювком в обличчя суспільства.

Саме ця розтяжка є головною причиною того, що знайти будь-які коментарі від команди Зеленського щодо суддівського скандалу вкрай складно.

Особисто я вважаю, що Богдан не відчуває дискомфорту від цього шпагату, бо не думаю, що для нього важливі настрої рядових громадян. Проблема тільки в тому, що у громадян може бути інша думка», — підсумував Шалайський.