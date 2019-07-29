Російська економіка вступає в найважчий місяць в році і чекає потрясінь

Серпень традиційно вважається для Росії одним з найбільш непростих місяців у році. Можливо, «серпневе прокляття», як називають його західні ЗМІ, для сучасної Росії почалося в 1991 році, коли стався путч ГКЧП. Потім саме в серпні 1994-го стався крах фінансової піраміди МММ, а в 1998-му почався один з найбільш серйозних фінансових криз в новітній історії РФ. У серпні уряд оголосив дефолт, а курс рубля впав з 6 до 21 за долар всього за півроку.

В 90-е і нульові у серпні траплялися теракти, катастрофи (загибель підводного човна «Курськ»), аварії (Саяно-Шушенська ГЕС) і стихійні лиха (аномальна спека і лісові пожежі в 2010). В останнє десятиліття, втім, цей місяць став менш трагічним, і деякі ЗМІ навіть почали писати про те, що «чорний серпень» залишився в минулому.

Тим не менше, і в останні роки на серпень доводилося досить негативних подій. Але потрясіння стали, швидше, фінансовими. У 2014 році саме в цьому місяці країни Заходу вперше ввели секторальні санкції проти Росії. А в минулому році після анонсування чергових обмежень (які в підсумку не були введені в повному обсязі) у серпні курс долара підскочив відразу на шість рублів.

Якщо відкинути містику, у експертів є пояснення того, що саме в серпні в Росії найчастіше трапляються фінансові потрясіння. З-за масових відпусток влітку спостерігається зниження ділової активності, а так як наша фінансова система в чому залежить від короткострокових спекулятивних операцій, цей спад часто призводить до ускладнень, особливо при зовнішніх шоках.

Чи варто чекати «чорного серпня» в цьому році і є загрози для російської фінансової системи і курсу рубля? Економісти вважають, що є.

Вже на наступному тижні відбудеться засідання керівництва Федеральної резервної системи США (ФРС). На ньому правління прийме рішення про те, знизити чи відсоткову ставку вперше за десять років. І хоча цей крок великою несподіванкою для ринку не стане, риторика Федрезерву буде мати велике значення для майбутнього. Якщо ФРС натякне на можливість подальшого зниження ставки, це призведе до ослаблення долара.

На перший погляд, для рубля це позитив. Наша валюта і так зміцнилася з початку року більш ніж на 10%, і зараз курс складає близько 63 за долар. Однак подальше зміцнення рубля може мати не найкращі наслідки. Один з негативних сценаріїв описав блогер Михайло Волхонський.

Якщо курс долара почне падати, а ЗМІ будуть переконувати людей в тому, що цей процес триватиме і їх доларові заощадження знеціняться, населення може почати масово міняти валюту, збільшуючи її масу на ринку. Після чого спекулянти почнуть викуповувати «зелені», а це призведе до дефіциту і до наступного стрибка курсу долара до 70 і вище. У попередні роки такі спекулятивні сценарії з підйомом долара в моменті до 70-80 і подальшим відходом вже траплялися, і таке повторення у серпні не виключено.

«Для рубля серпень історично складний місяць: очікується серйозне падіння попиту валюти, навіть незважаючи на сильні макроекономічні показники — зростання обсягу золотовалютних резервів при збереженні низького рівня державного боргу. Зберігаються санкційні і геополітичні ризики: в березні 2020 року почнеться суд над підозрюваними у катастрофі „Боїнга“ рейсу MH17 над Донбасом, влітку буде опублікована доповідь про близькому оточенні президента РФ», — говорив у коментарі «СП» глава люксембурзького офісу міжнародної консалтингової корпорації KRK Group Микита Рябінін.

Крім того, економічна стагнація, падіння зростання ВВП і реальних доходів населення теж можуть запустити кризові процеси, якщо співпадуть з зовнішніми або внутрішніми шоками. Суботні протести в Москві та наступні затримання активістів навряд чи тягнуть на російський Майдан, однак при посиленні економічної ситуації протестні настрої можуть зрости.

Голова Союзу підприємців і орендарів Росії Андрій Бунич вважає, що в сформованих умовах цілком можливе повторення сценарію «чорного серпня» і 1998, і навіть 1991 років. І хоча поки ймовірність не так висока, виключати цього не можна.

— Коли серпень виявляв себе раніше, начебто ніщо не віщувало біди. Головний економічний «чорний серпень» трапився у нас в 1998 році, коли завалилася піраміда державних короткострокових облігацій. Але тоді ніхто не думав, що це станеться саме в серпні. Так, багато фінансистів припускали, що це станеться, але думали, що це станеться дещо пізніше.

Коли піраміда ДКО почала кренитися, Чубайс та група олігархів в червні-липні заявили, що отримали кредит від МВФ, тому всі дрібні і віддалені від влади власники облігацій заспокоїлися. Але потім виявилося, що ці гроші хоч і були переведені на підтримку фінансової системи, прямим ходом перекочували на рахунки обраних олігархів і нічого не дали. Ніхто не збирався всерйоз підтримувати піраміду ДКО, вони просто виграли час, щоб позбутися від паперів.

Тому в серпні виявилися поставлені перед фактом, що піраміда раптово звалилася, а курс рубля зріс у чотири рази. Це сталося раніше, ніж думали навіть професіонали, 99% яких не хотіли продавати ДКО з величезною прибутковістю і трималися за них до останнього.

«СП»: — Але за останні 20 років фінансова система Росії стала стабільнішою, чи може ця ситуація повторитися?

— В точно такому ж вигляді — ні. Але я так детально розповідаю про це, щоб показати, що найчастіше події, яких чекають набагато пізніше, відбуваються раніше всіх прогнозів.

Ще один сумний серпень для Росії — серпень 1991 — був скоріше політичним, але він теж зіграв свою негативну роль в економіці, оскільки ці події викликали згодом знецінення рубля, експропріацію вкладів Гайдаром і так далі. Фундамент був закладений тоді, хоча все відкладалося до грудня. Це дещо інший сценарій, але його повторення теж цілком можливо.

У 1991 році спочатку відбулася подія, що більшість розцінило як позитивне, але потім стали проявлятися його катастрофічні наслідки. У 1998-му, навпаки, всі чекали негативного сценарію, але не розраховували, що він станеться так скоро і теж в один момент залишилися без вкладів та заощаджень.

Обидва ці сценарії мають бути повчальними для сьогоднішнього дня.

«СП»: — А як вони можуть реалізуватися в нинішніх умовах?

— Якщо говорити про сценарії 1991 року, може статися якесь політичне та геополітичне подія, наслідки якої ми відчуємо через деякий час. Це цілком можливо — ситуація в світі напружена, не можна виключати несподіваних геополітичних сутичок і «подарунків» від Заходу.

На вулиці у нас виходять якісь люди. Тому так чи інакше, обстановка напружена, і не можна виключати всередині – або зовнішньополітична подія, яке здатне обвалити нинішнє уявне спокій.

З іншого боку, не можна виключати і сценарій 1998 року, і мені він здається більш ймовірним. Зараз переважна більшість аналітиків впевнені, що гряде новий світовий економічний криза, стагнація і падіння темпів зростання ВВП. Це друга відтягнута хвиля після кризи 2008 року, яка має відбутися, як реакція на тривалу фінансову підживлення економік всіх країн світу.

Всі розуміють, що це неминуче станеться рано чи пізно, причому корекція буде сильною і може вилитися в повномасштабний скидання паперів по всьому світу. Особливо на ринках, що розвиваються, до яких відноситься і наш.

Практично ніхто з експертів не сумнівається в тому, що це станеться. Питання тільки в тому, коли. Всі чекають, що це відбудеться трохи пізніше, може бути восени-взимку або в наступному році. Але це може статися несподівано, як ефект доміно.

Не можна сказати, де саме почнеться криза. На цей раз навряд чи в США, так що можливо, в Китаї або в Європі. На ці події можуть накластися геополітичні сценарії і падіння ринку сировини. Ми бачимо, що вже зараз ніякі фактори, що навіть зростання напруженості, не здатні підняти ціни на нафту вище 60 за барель. Ринок відчуває, що ціна на нинішньому рівні небезпечна для того, щоб скуповувати сировину.

«СП»: — Як ця криза позначиться на Росії?

— Ринки падають, значить, автоматично знижуються і сировинні ринки. А чим загрожує для нас падіння цін на нафту всі ми добре розуміємо.

Всі ці світові події можуть збігтися з нашим внутриэкономическим кризою, який був майстерно організований нашим урядом протягом останніх кількох років. Тому наша реакція на ці негативні прояви може виявитися ще більш сильною.

Підкреслю, як і в 1998 році всі ці процеси можуть початися набагато раніше, ніж очікують експерти, і в більш жорсткій формі. Не виключено, що вже в цьому серпні. Тим більше що часто особливо просунуті учасники ринку в очікуванні негативних подій починають грати на загострення, щоб зняти вершки.

У будь-якому випадку, в нинішньому серпні розслаблятися не слід. Прикмета погана, і обидва сценарії цілком можливі.