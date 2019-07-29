Понаїхали: мігранти будують нову Росію

Всякий, хто прилітав до Москви через «Домодєдово», проходячи там паспортний контроль, міг спостерігати цей потік – зі Сходу. Похмурих і бідно одягнених людей, переважно чоловіків. Їх і наших співвітчизників тепер іноді розводять по різних поверхах, щоб все не товпилися в одній черзі. Але все одно вражає. Дві різні натовпу. Ці люди їдуть сюди працювати. Можливо, з часом деякі осядуть.

І вже осідають, виконуючи тим самим доручення російського президента російському уряду виправити демографічну ситуацію.

Хоча деякі (Лабораторія досліджень демографії, міграції і ринку праці РАНХиГС) недавно виступили з «алармістськими» заявами про безпрецедентний за десять років зростання міграції в перші місяці поточного року, Росстат заспокоює: вибухового зростання немає, просто МВС тепер передає більш повні дані. Мовляв, як приїхали, так і поїдуть.

Вибухового зростання немає, але є постійний приплив.

Міграційний приріст населення Росії збільшується: з 57,1 тис. осіб у січні-квітні 2018 р. до 98 тис. у січні-квітні 2019 р. Він ще не покриває спад російського населення. Однак рано чи пізно ми станемо приростати мігрантами, як колись приростали Сибіром. У Сибіру особливо станемо ними приростати. І іммігранти стануть невід’ємною частиною нашого суспільства.

Привнесуть у нього свої звичаї, культуру, звичаї, традиції. Місцями нав’язуючи їх. Так відбувається в багатьох країнах, ми не станемо винятком. Тим більше, що своїми силами нам з «падаючою» демографією не впоратися.

Вже зараз у багатьох школах, в тому числі в Москві, є проблема навчити російській мові учнів, які їм з дитинства не володіють. У багатьох бізнесах, особливо в «гаражної економіці», дрібної роздрібної торгівлі приїжджі все більш впевнено витісняють лених і пустопорожніх «аборигенів». І давно витіснили їх на важких некваліфікованих роботах. Але і в медицині, наприклад, йде активна консолідація-об’єднання по диаспорально-клановою ознакою. Не питайте, як вони лікують – гірше або краще, головне, що вони – цілеспрямованою. £

Створення стійких «етнічних» об’єднань навколо тих чи інших сфер економік – питання часу. При цьому такі етнічні угруповання вже давно склалися з числа російських громадян, які прибули з півдня країни. Їх часто плутають з іммігрантами з-за кордону, і плутанина ця багато в чому симптоматична: і ті, і інші являють собою азіатську альтернативу тій в основі своєї християнської європейської цивілізації, з якою досі асоціювалося російське держава.

Хоча європейці з цим, звичайно, за «своїх» нас особливо ніколи не вважали. Особливо тепер не вважають.

Найбільшою мірою за останні місяці збільшився міграційний приріст за рахунок Вірменії та України. Ці країни переживають не найкращі часи. При цьому ефект від полегшеного надання російського громадянства жителям Донбасу ще не позначився (цікаво, чи позначиться, проміняють наші «брати» з південно-сходу України нас на Європу?). Іншими головними міграційними «спонсорами» виступають Казахстан і Таджикистан, вони переважують перші дві країни. З числа країн «далекого зарубіжжя» різко зростає число прибуваючих з Китаю (у 2,3 рази, за даними Лабораторії досліджень демографії, міграції і ринку праці РАНХиГС), а також Сербії та Сирії.

Що стосується тимчасово перебувають в РФ іноземців, то їх число перевищує 10 млн чоловік. 85% з них – з країн СНД, найчисленніша група – з Середньої Азії. А ось кількість українських гастарбайтерів (хоча не всі вони реєструються як гастарбайтери) скорочується: в 2015 році їх було 2,5 млн, зараз 1,7 млн. Остання цифра менше, ніж число тимчасово перебувають з Узбекистану (2,2 млн). Але поки що більше, ніж з Таджикистану (1,3 млн). Різко впало число тимчасово перебувають з Молдавії. Україна і Молдова, користуючись безвізовим режимом, поїхали в Європу. Це був «тонкий» хід з боку європейців: тим самим вони, можливо, остаточно відірвали ці країни і, головне, їх молодь, від Росії. Їх витісняють середньоазіати, зростає число тимчасово перебувають з Азербайджану, білоруси тримаються приблизно на одному рівні – близько півмільйона.

Статистика «офіційної» трудової міграції показує ті ж тенденції. Але мова при цьому йде про тих, хто зареєструвався в якості найманих працівників. Таких на середину року 4,4 млн, 97% з СНД, на фоні різкого спаду приїжджають з Молдови та України. Легалізація при цьому не зростає, не ростуть і платежі за трудові патенти. Процеси виходу гастарбайтерів з тіні завмерли. Люди воліють не мати офіційних справ з російською бюрократією, а якщо і мати, то суто неофіційні. І цей тренд, мені здається, буде лише наростати.

По мірі зростання числа мігрантів «тіньовий сектор» російської економіки буде розростатися. Так відбувається у всіх країнах, де спостерігається потужний міграційний приплив. А у нас-то і «аборигени» на тлі посилення фіскального і адміністративного тиску з боку держави воліють йти в тінь. До того ж відповідні «практики» успішно напрацьовуються багатьма російськими (за громадянством) етнічними угрупованнями. Ці практики не є, умовно кажучи, «європейськими». А на тлі тривалої сварки офіційної Москви із Заходом у поширення цих «азіатських» практик з’явиться ще більше підстав. Нам не треба більше «вчитися» у тих, хто накладає на нас санкції. І брати з них приклад.

У найближчому майбутньому можна очікувати активного проникнення китайських мігрантів – і бізнесу, особливо у випадку уповільнення китайської економіки і появи «зайвих людей». Вони вже наступають зі сходу.

При цьому російська бюрократія побоїться вести себе по відношенню до китайцям так само нахабно і безцеремонно, як по відношенню до «аборигенам». Тому що за «аборигенами» не стоїть ніхто (ну не «басманний» ж суд, насправді), а за китайським бізнесом – потужна китайська держава, з яким Москва сваритися не зважитися.

Уявити собі процес за типом американця Майкла Калве з підосновою, сильно змахує на «віджимання» бізнесу, стосовно великого і навіть не дуже великого китайського підприємця неможливо. Що стосується бізнесу «азіатського», то він здебільшого будується на неформальній основі та «хеджується» рентою (хабарами) правоохоронцям.

Російський держапарат, в тому числі репресивний, десятиліттями «налаштовувався» на відносно слухняних «аборигенів», бояться самостійності, і багато в чому налаштованих патерналістськи, які до того ж демонструють близьку до нульової здатність до горизонтальної самоорганізації з метою постояти за свої права. Ті, хто не вписується в ці параметри, не знаходять собі місця в сучасній російській життя і самі мігрують на Захід. Їдуть найбільш активні, освічені, амбітні, генофонд нації від цього не стає краще.

Поки мігранти, як правило, розрізнені, безправні і не організовані. Але як довго це триватиме по мірі того, як вони будуть осідати, обживатися, створювати свої диаспоральные анклави? І власні структури самоврядування, паралельні тим, що функціонують в російському державі. Тим більше, що останні функціонують не найефективнішим чином. Коли відбудеться усвідомлення нових прав громадян Російської Федерації і стануть нові громадяни відстоювати їх з більшою послідовністю а, головне, організованістю, ніж «аборигени»?

Серед мігрантів в Росію працюють ті ж правила, що і в усьому іншому світі: переїжджають у нову країну найбільш цілеспрямовані, енергійні. Такі люди поколіннями вибивалися з нашої нації у процесі уповільненого геноциду, який зайняв практично все ХХ століття.

Зараз багато з тих, хто є аналогами «куркулів» у роки колективізації, воліють виїхати. Історія показує, що країни і нації, ослаблені настільки сильно (плюс дві світові війни, революція і громадянська війна), часто ставали об’єктами поглинання інших цивілізацій та культур.

Поки мігранти здебільшого ще й малограмотні (але далеко не все). Це може перешкодити піти по шляху відстоювання своїх прав законними методами, пропустивши це ланка за непотрібністю і даремністю в боротьбі з знахабнілою бюрократією, – можна перейти одразу до незаконним. І силовим.

Найголовніше, це люди не будуть нікуди інтегруватися, вони не відправляться на «переплавку» в загальнонаціональний «плавильний котел», як це відбувається до сих пір (хоча все важче) в Америці, де з представників різних рас і народностей «виплавляють» єдину американську націю. Радянський «плавильний котел» давно зданий в утиль, новий – на базі нових загальнонаціональних цінностей – не створено. По причині відсутності нових цінностей і морально-етичного занепаду.

Суспільство перебуває в історичному песимізмі, шукає себе в минулому і не бачить ніяк поки в майбутньому. Воно измотано і втомилося від нескінченної боротьби з самим собою, від пошуку внутрішніх і зовнішніх ворогів – у відсутність внутрішніх (втім, зовнішніх теж) ідеалів, а також стратегічного цілепокладання. Правляча еліта загрузла в моральній розпусті і крадіжці, у неї інше цілепокладання.

Прибульці віддадуть перевагу залишатися в рамках свій субкультури, спостерігаючи як би з боку, але і зсередини одночасно захід чужої їм окремої малої цивілізації. Потім вони облаштують цю країну на свій манер. У нас є ще пара десятиліть, так що можна розслабитися. Можна?! Втім, ми вже і так давно в чомусь дуже важливому розслабилися.