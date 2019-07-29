Масштабні лісові пожежі в Сибіру: ЗМІ мовчать, вогонь поширюється. Головне

Люди вимагають введення режиму НС, а влада вважає відбувається звичайним явищем. Зміг накриває великі міста.

Росію охопили безпрецедентні лісові пожежі — їх загальна площа перевищила 3 млн гектарів, що можна порівняти з територією Криму або Бельгії. Незважаючи на це, вогонь у багатьох випадках навіть не гасять. Міста заволікає смогом, місцеві жителі виходять на пікети, вимагаючи ввести режим надзвичайної ситуації. «Росбалт» розповідає головне про масштабне стихійне лихо.

За даними Авиалесоохраны, лісові пожежі зараз зафіксовані на території 14 регіонів. Найбільш серйозна ситуація — в Республіці Саха (там вогнем охоплено понад 1,2 млн га лісу), в Красноярському краї (майже 1 млн га) і в Іркутській області (майже 600 тис. га). При цьому загальна площа, пройдена вогнем, практично досягла 3 млн га.

На гасінні лісових пожеж задіяно більше 3 тис. чоловік, 423 одиниць техніки. Режим НС введений в 4 суб’єктах РФ: на всій території Іркутської області, Красноярського краю, у двох муніципальних районах Республіки Бурятія, в одному муніципальному районі Республіки Саха (Якутія).

Російське відділення Greenpeace опублікувало інтерактивну мапу, зазначивши, що у Сибіру і на Далекому Сході горить територія за площею можна порівняти з Бельгією.

Смог від пожеж накриває великі міста. Запах гару відчувається в Іркутську, димом затягло Татарстан, страждають жителі Бурятії і Казахстану.

Адміністрація села Ванавара в Евенкії оголосила про безкоштовну роздачу медичних масок. Там з-за смогу видимість не перевищує 800 метрів.

За даними екологів, частина пожеж виникла в зонах контролю за спалювання порубкових залишків: пнів, коренів, стовбурів, які з’явилися після валки. У ряді випадків вогонь був викликаний багаттями та недопалками, залишеними туристами. Частина загорянь носила природний характер і почалася із-за гроз.

На думку керівника проекту протипожежного Greenpeace Росії Григорія Куксіна, нинішній рік може стати рекордним за розмірами території, пройденої лісовими пожежами.

«Ми вже близькі до того, що до кінця тижня поб’ємо рекордні показники — 2012 або 2003 року, і площа, пройдена вогнем з початку року, перевищить 13 млн га. Прогноз дуже поганий», — розповів Григорій Куксін «Росбалту».

Незважаючи на масштаби лиха, більшість лісових пожеж просто не гасять. В основному ліси горять у важкодоступних районах, де вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку. Радник керівника Рослесхоза Олександр Агафонов заявив, що відомство поки не планує використовувати авіацію для гасіння лісових пожеж в Іркутській області.

«Дивіться самі: найближча точка базування (літака-танкера) в 500 км від пожежі в тайзі. Він летить туди-назад, скидає невеликий об’єм води. Ми розоримося використовувати авіацію для таких цілей», — сказав Агафонов.

У свою чергу голова уряду Красноярського краю Юрій Лапшин заявив, що пожежі не тушается через відповідної методики Рослесхоза, яка дозволяє не зупиняти вогонь, якщо немає загрози об’єктам економіки.

«Логіка зрозуміла — потрібно економити кошти. Але масштаби пожеж в цьому році у нас великі. Тому там, де є навіть гіпотетична загроза населеним пунктам і об’єктам економіки, необхідно нарощувати угруповання і працювати по крайках вогню. Так, це приведе до додаткових витрат, але ми в змозі обґрунтувати ці витрати в Рослісгоспі. І у разі необхідності — залучити кошти резервного фонду уряду Красноярського краю», — підсумував Лапшин.

Губернатор Красноярського краю Олександр Усс зазначив, що лісові пожежі є «звичайним природним явищем, боротися з яким безглуздо, а може навіть і шкідливо».

Однак екологи констатують катастрофічні наслідки від лісових пожеж у Росії. За їх словами, з вогнем можна було б впоратися на початковій стадії, але чиновники цього не робили через брак коштів.

Раніше голова комітету Держдуми з природних ресурсів, власності і земельних відносин Микола Ніколаєв заявив «Росбалту», що з вогнем не може впоратися стара техніка.

Тим часом, в інтернеті з’явилася петиція з вимогою ввести режим надзвичайної ситуації в Сибіру з-за лісових пожеж. Її автори закликають вжити посилених заходів по ліквідації вогню. На момент публікації цього матеріалу петицію підписали майже 400 тис. осіб.

Ще одне звернення опубліковано на сайті Greenpeace, організація вимагає направити додаткові сили на боротьбу з вогнем і переглянути зони контролю. Дану петицію підписали 120 тис. осіб.

Жителі Новосибірська і Барнаула вийшли на пікети, вимагаючи ввести режим надзвичайної ситуації. Люди тримали в руках плакати: «У вогні більше 1 млн га. Чому не вводять режим НС?» і «Сибір горить. Москва мовчить».

Російські федеральні телеканали в останні дні практично ігнорують тему лісових пожеж. Недільний «Час» на Першому каналі приділило цього стихійного лиха всього 36 секунд. Підсумкові «Вести» на «Росії 1», які у відсутність Дмитра Кисельова веде Євген Попов, і зовсім проігнорували цю тему. Головною подією тижня там порахували військово-морський парад в Санкт-Петербурзі — про нього розповідали майже 15 хвилин. За майже двогодинний випуск у державного медіа не знайшлося навіть кількох секунд, щоб повідомити про лісових пожежах. НТВ у підсумковій програмі «Сьогодні» також умолчало про події в Сибіру.