Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Ватажки» ОРЛО сподіваються на конфедерацію з Україною

29.07.2019

«Голова» «МЗС ЛНР» Владислав Дейнего заявив, що після виконання Мінських угод ОРДЛО може створити конфедерацію з Україною.

Про це він заявив під час виступу на «Антифашистком форумі» в окупованому Севастополі.

Так, представник ОРЛО зазначив:

«Ті, хто уважно читав Комплекс заходів та інші мінські документи, і хто знайомий з основами державного будівництва, ті розуміють прекрасно, що там мова йде про вибудовування відносин між Донбасом, як самостійним суб’єктом, і Україною. Там визначені кроки, які мають дві сторони вживати для врегулювання свого механізму взаємовідносин», — заявив він.

Дейнего хоче домовлятися з Києвом.

«Передбачаються договірні відносини Донбасу з Києвом. Хто орієнтується в питаннях державного устрою, чудово розуміє, що це конфедерація», — додав він.

За його словами, щоб «ЛНР» змогла інтегруватися до складу України, українська влада нібито, повинна «визнати право Донбасу на російську мову, на свою економіку, політику, армію, силові структури».

Читайте також:   У Таїланді через туристів закрили один з найпопулярніших пляжів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *