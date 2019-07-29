«Ватажки» ОРЛО сподіваються на конфедерацію з Україною

«Голова» «МЗС ЛНР» Владислав Дейнего заявив, що після виконання Мінських угод ОРДЛО може створити конфедерацію з Україною.

Про це він заявив під час виступу на «Антифашистком форумі» в окупованому Севастополі.

Так, представник ОРЛО зазначив:

«Ті, хто уважно читав Комплекс заходів та інші мінські документи, і хто знайомий з основами державного будівництва, ті розуміють прекрасно, що там мова йде про вибудовування відносин між Донбасом, як самостійним суб’єктом, і Україною. Там визначені кроки, які мають дві сторони вживати для врегулювання свого механізму взаємовідносин», — заявив він.

Дейнего хоче домовлятися з Києвом.

«Передбачаються договірні відносини Донбасу з Києвом. Хто орієнтується в питаннях державного устрою, чудово розуміє, що це конфедерація», — додав він.

За його словами, щоб «ЛНР» змогла інтегруватися до складу України, українська влада нібито, повинна «визнати право Донбасу на російську мову, на свою економіку, політику, армію, силові структури».