“Приватбанк” виставив на продаж сім нафтобаз за 1 млрд

Державний “Приватбанк” продає через OpenMarket (ДП “СЕТІВ”) 7 нафтобаз у чотирьох областях за 1,06 млрд грн.

Про це стало відомо з повідомлення “БизнесЦензор” з посиланням на прес-службу аукціонної майданчики.

На продаж виставлені нафтобази у Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях.

“Нафтобази мають велику площу і потужності по зберіганню, все в робочому стані. Лоти є привабливою пропозицією для великих роздрібних мереж”, – вважає генеральний директор ДП “СЕТІВ” Віктор Вишнів.

Зазначимо, за даними OpenMarket, аукціони по продажу всіх 7 нафтобаз заплановано на 8 серпня. При цьому принаймні частина нафтобаз виставлені на торги 12 серпня, де пропонується взяти їх в оренду терміном на рік.

Нагадаємо, в травні “Приватбанк” виставив на продаж через OpenMarket (ДП “СЕТІВ”) 34 нафтобази в семи областях загальною стартовою вартістю 120,54 млн грн. Проте торги не відбулися через відсутність допущених учасників”.