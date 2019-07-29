«Все одно за вами прийдуть»: офіцер ЗСУ відповів на фейк ЗМІ ОРДЛО

На непідконтрольних Україні територіях Донбасу підконтрольні ОРДО ЗМІ запустили новий фейк про те, що нібито президент України Володимир Зеленський прийняв рішення розпустити Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в соцмережі.

На скріні, опублікованому на його сторінці, видно зазначено, що причина такого «рішення» Зеленського нібито в тім, що командувач СЗГ генерал Ігор Луньов «не привітав верховного головнокомандувача за статутом».

У свою чергу, Штефан зазначив, що військовослужбовці ССО не тільки не будуть розпущені, а ще і візьмуть активну участь у деокупації Донбасу. Він пише:

«Дырляндцы цей фейковий скріншот поширюють у своїх громадах і самі вірять в нього і радіють. Не радійте, вони, все одно за вами всіма прийдуть хлопці ССО».