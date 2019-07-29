РФ перекрила чверть Чорного моря до 19 серпня

РФ до 19 серпня 2019 року перекрила п’ять районів Чорного моря, сумарна площа яких становить 118 тис 570 кв км, що складає більше чверті його загальної площі в 436 тис 402 кв км, йдеться в міжнародних приписах мореплавцям, які наводить “Український мілітарний портал”.

У відповідних приписах №280, №287A, №287B і №0817 / 2019 вказуються наступні причини перекриття: “проведення заходів бойової підготовки”, “небезпека плавання”.

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Крім того, до цього, перед самим початком навчань Sea Breeze 2019, РФ міжнародним приписом №0698 / 2019 перекрила район площею в 8 тис кв км в Чорному морі, де повинна знаходитися одна з локацій міжнародних навчань за участю кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії і США.

“Фактично вказані райони перекривають звичні і рекомендовані міжнародні морські судноплавні шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії і України, майже блокуючи морське сполучення з цим країнами … Варто розглядати ці дії як черговий акт гібридної агресії на морі, тепер уже не тільки проти України, а й інших країн Чорноморського регіону”, – пише видання.

Джерело – interfax

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