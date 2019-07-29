Середня зарплата українців в третій раз в історії досягла 400 доларів

Зарплати повернулися на рівень 2008 і 2013 років

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2019 року склала 10783 грн, збільшившись порівняно з червнем минулого року на 18,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2019 року до червня минулого року зросла на 8,1%.

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У доларовому вираженні середня нарахована зарплата склала 427 доларів (за поточним курсом НБУ – 25,25 грн/долар).

www.ukrstat.gov.ua

Зазначимо, вперше середня зарплата в Україні досягла 400 доларів в липні 2008 року (1930 грн при курсі 4,85 грн за долар), проте вже восени того ж року в країні почалася глибока економічна криза, а уряд допустив найбільше у світі падіння ВВП у 2009 році на 14,8%.

Вдруге зарплата досягла рівня 400 доларів в 2013 році, частково завдяки фіксованому курсу 8 грн/долар. У липні 2103 року середня зарплата склала 3430 грн (430 доларів). Проте вже з серпня того ж року зарплати почали падати, а з початком війни навесні 2014 року курс долара різко пішов вгору.

Після цього в 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році – на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році – на 19,1%, до 2018 року – на 12,5%.

Для коректного розрахунку рівня зарплат також необхідно враховувати доларову інфляцію, яка склала 7% з липня 2008 року по липень 2013 року і 15% до сьогоднішнього дня. Проте реальний рівень зарплат позитивно вплинуло зниження ЄСВ на виплати в 2015-2016 роках в середньому з 41% до 22%.

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