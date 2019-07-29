Міністр Омелян заявив, що з 2017 року втратив контроль над “УЗ”

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян заявив, що з 2017 року він втратив контроль над Укрзалізницею.

“Насправді, для мене особисто Укрзалізниця – це велика невдача. Тому що всі інші галузі – авіація, дорожня, морська, річкова, Укрпошта – вони дають відчутний ріст, як би хто не критикував. На Укрзалізниці таких зрушень немає. І це було одним з найбільших скандалів в моєї каденції”, – розповів він.

При цьому Омелян заявив, що в 2017 році, після звільнення з посади голови правління УЗ Войцеха Бальчуна, у нього “забрали” це підприємство.

“На жаль, інструментарій впливу досить обмежений. УЗ звертаються тільки тоді, коли ситуація дійсно патова і більше нікому допомогти. Все інше вони роблять по-своєму. У нас такий парадокс склався, що з 2017 року міністр інфраструктури, який відповідає начебто де-юре за Укрзалізницю, насправді на неї не впливає зовсім”, – заявив міністр.