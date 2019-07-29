Зеленський вперше показав лице сина: у мережу злили фото

Президент України Володимир Зеленський вперше з’явився на публіці разом зі своїм сином Кирилом.

Так, екс-шоумен з’явився з дитиною на зйомках проекту «Ліга сміху» в Одесі. Його знімки з хлопчиком опублікував «Культурометр».

На заході Зеленського також супроводжували його дружина Олена і 14-річна дочка Олександра. Перша сім’я стани розташувалися в першому ряді залу.





Поруч з ними перебували глава Офісу президента Андрій Богдан і Борис Шефір, керівник студії «Квартал-95».

Зазначимо, до перемоги на виборах президента України знімків 6-річного Кирила Зеленського в мережі не було. Вперше Володимир показав свою сім’ю у повному складі з нагоди Дня захисту дітей 1 червня 2019 року.

Зеленський та його сім’я

«Культурометр»