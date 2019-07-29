Газ з пакетом «АТБ»

Газовий проект Геннадія Буткевича та Іллі Пономарьова на шельфі Чорного моря може провалитися

Запущений українськими властями процес пошуку інвестора для розробки найбільшого вуглеводневої ділянки на шельфі Чорного моря «Дельфін» пішов «юзівській» сценарієм.

Ще в середині минулого тижня нічого не віщувало біди. «Радий повідомити, що Trident виграв сьогодні конкурс з УРП на Чорному морі. Це була важка боротьба, але наша заявка була істотно вигідніше для України», – повідомив 26 липня на своїй сторінці у Facebook глава компанії Trident Acquisitions Corp. Ілля Пономарьов.

Традиційно ім’я Пономарьова українськими ЗМІ згадувалося в політичному контексті – в 2014 р він був єдиним депутатом Держдуми РФ, які підтримали рішення про незаконну анексії Криму. Незабаром після цього голосування Пономарьов став фігурантом кримінальних справ був позбавлений депутатської недоторканності, так що йому нічого не залишалося, як виїхати з Росії, і шукати можливість проявити себе в бізнесі.

«Він кілька років ходив по ринку з різними проектами, шукав під них інвесторів, але майже всі ці проекти полягали в тому, що Ілля намагався продавати чуже, а не своє. Відома історія з його заявою про приватизацію державного «Укргазвидобування», яку він обговорював з Джорджем Соросом, – це як раз про це», – говорить джерело «ОЛІГАРХА» в Кабміні.

На фото – Ілля Пономарьов

Але одна із ставок Пономарьова все-таки зіграла – створена ним вищезгадана компанія Trident Acquisitions. Влітку минулого року ця структура, заснована в США, провела IPO на американській біржі NASDAQ, розмістивши інвестиційні паї, за підсумками якого залучила понад $200 млн. Тоді ж стало відомо, що залучені кошти Trident має намір інвестувати в енергетику України. «Я хочу побудувати велику вертикально-інтегровану східно-європейську корпорацію у сфері природних ресурсів з центром в Україні», – заявляв тоді журналістам Ілля Пономарьов.

На той момент ця подія була сенсаційною: вперше за роки незалежності України американські інвестори були готові вкладати в наш ПЕК. Але це була напівправда. Досить швидко з’ясувалося, що значущими інвесторами Trident виступили відомі на пострадянському просторі бізнесмени, при цьому мало не головну роль серед них грає співвласник української роздрібної мережі супермаркетів «АТБ» Геннадій Буткевич, який в останні роки захопився проектами в сфері надрокористування.

На фото – Геннадій Буткевич

Значимість Буткевича в проекті Trident складно переоцінити. По-перше, він входить до ради директорів американської компанії і має право голосу при визначенні проекту, в який будуть спрямовуватися інвестиції. По-друге, на ринку вже давно ходять чутки про те, що серед перспективних для вкладень проектів Trident Acquisitions розглядав численні ділянки нафти і газу, якими структури Геннадія Буткевича розташовують на континентальній частині України.

Так чи інакше, але з моменту повідомлення Trident про успішне IPO минуло більше року, і до останнього часу нічого не було чутно. Пауза перервалася як раз повідомленням Пономарьова про визнання його компанії переможцем конкурсу на право розробки чорноморського ділянки вуглеводнів «Дельфін».

Він займає 9,4 тис кв км шельфу, а в конкурсній документації, опублікованій Міненерговугілля, зазначалося, що його ресурсна база оцінюється в 286 млн тонн умовного палива. У грошовому еквіваленті це мільярди доларів, тому дефіциту бажаючих брати участь у розробці цієї території не було.

На конкурс, крім Trident, заявилися Caspian Drilling International Ltd (входить в азербайджанську державну нафтогазову корпорацію SOCAR), Frontera Resources (американська компанія бізнесменів Стіва Никандроса і Зази Мамулаишвили), а також вітчизняне ПРАТ «Укрнафтобуріння», яке входить в орбіту Ігоря Коломойського, Віталія Хомутинника і Павла Фукса.

Претендентів на «Дельфін» було б і більше, якби не українська специфіка: термін подачі заявок на участь у конкурсі був встановлений на рівні всього 60 днів, із-за чого багато хто не встигли взяти в ньому участь. «Були закордонні інтересанти, але вони банально не встигли: у багатьох внутрішні процедури узгодження своєї участі займають більше, ніж два місяці. Світовий досвід – це лад мінімум 120 днів від дати оголошення конкурсу до дати його проведення», – говорить джерело «ОЛІГАРХА».

Про це ж ще на самому старті конкурсу заявляла і Асоціація газодобувних компаній України (АГКУ). Таку ж точку зору там висловили і минулого тижня, коли стало відомо про перемогу Trident. «Конкурс на розробку нафтогазового ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря був проведений у неякісному форматі і може мати негативні наслідки для видобутку вуглеводнів в Україні», – йдеться на її сторінці в Facebook.

Враховуючи, що вищезгадане «Укрнафтобуріння» є одним з учасників АГКУ, критичну заяву останньої може сприйматися як укол Trident Acquisitions в інтересах цієї структури. Але джерела «ОЛІГАРХА» стверджують, що в цьому інформаційному випаді немає провісників війни.

«Вони зробили таку заяву, тому що їм потрібно зберегти обличчя: вони з самого початку говорили, що 60 днів мало для того, щоб зібрати всіх інтересантів на цю ділянку, і зараз вони просто продублювали цей меседж. Протидії від Асоціації в бік Trident не буде», – говорить джерело «ОЛІГАРХА» в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Таким чином, компанія Пономарьова і Буткевича максимально наблизилася до того, щоб стати першим успішним приватним проектом в Україні з видобутку вуглеводнів на море. Але цією ідеєю тандем бізнесменів жив не довго.

На фото – Володимир Гройсман

«Конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентними і в цілому не виправдав очікувань в частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників. Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря», – заявив на минулих вихідних прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Своє рішення глава уряду пояснив бажанням знайти на розробку «Дельфіна» «когось із світових лідерів рівня Shell або Exxon Mobil». Чи вдасться це Кабміну – велике питання, тому що цей морський ділянка знаходиться в безпосередній близькості до акваторії окупованого Криму.

Але на сьогоднішній день головною інтригою є навіть не це, а те, чи зможуть Ілля Пономарьов та Геннадій Буткевич зберегти свій проект Trident як такої. Головна причина відповідного ризику криється в тому, що правилами розміщення інвестиційних паїв на NASDAQ передбачено обмеження терміну використання залучених коштів. І у випадку з Trident дедлайн встановлений до кінця календарного року.

oligarh.media