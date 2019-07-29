Житель Лондона здавав соцквартіру через Airbnb, його оштрафували, а відібрали квартиру

У Лондоні чоловік здавав туристам квартиру в центрі міста через сервіс Airbnb. У результаті він був оштрафований на 100 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 122,5 тис. доларів) і його виселили з квартири.

Про це повідомляє ВВС.

Відомо, що орендодавцеві Тобі Гармана 37 років і він був мешканцем муніципального житла. Він створив фальшивий аккаунт на Airbnb, де фігурував як «Лара» і пропонував туристам знімати свою однокімнатну квартиру.

У міськраді Вестмінстера повідомляють, що квартира була розміщена на ресурсі з 2013 року, у неї було понад 300 відгуків.

Ім’я Гармана було виявлено програмним забезпеченням для боротьби з шахрайством у відгуках, далі встановили зв’язок між чоловіком і квартирою.

Факт того, що Гарман кілька років отримував платежі від Airbnb зафіксували банківські виписки. Як повідомляє Times, був суд і невдала апеляція. Виселення з квартири та виплата штрафу стали покаранням за отримання незаконних доходів.

Як повідомили в Airbnb, муніципальна квартира була видалена з сайту на початку року.

Справа в тому, що мешканці муніципального житла не мають права здавати в оренду свої квартири.

В даний час вивчаються не менше 1 500 об’єктів нерухомості, що підлягають короткостроковій оренді.

«Соціальне житло існує для того, щоб забезпечити людей потрібними їм приміщеннями, а не для того, щоб нечесні жителі отримували незаконні прибутки», — сказав представник ради Ендрю Сміт.

Тепер квартира Гармана дістанеться тим, хто її дійсно потребує.