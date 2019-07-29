Активіст: Громадська рада Мінмолоді «окупували» люди Медведчука

В Громадську раду при Міністерстві молоді та спорту входять в основному люди з проросійськими поглядами, а незалежні організації туди не допускаються. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Маркіян Яциняк.

За його словами, «кістяк» ради складається з членів організації «Студреспубліка», яку в свою чергу очолює Павло Вікнянський. Він відомий тим, що дає інтерв’ю російським пропагандистським ресурсів, відвідує суди, на яких розглядаються справи, фігуранти яких, підозрюються у зв’язках з країною-агресором.

«А ще Паша — голова організації «Студреспубліка». Яка має державні гранти, збирає студентів на фестивалі і промиває мізки російським світом. Фінансує цю движуху Віктор Медведчук», — написав він.

За його словами, в даний час йде прийом документів для входження до нового складу Громадської ради міністерства.

«І диво! Незалежні організації не допустили до конкурсу. Які мають гідний список реальних справ у правильному вихованні молоді. Під вигаданими причинами просто відмовляють у прийомі паперів», — додав він.

Яциняк закликає небайдужих громадян завтра прийти до будівлі міністерства і запитати, «як так вийшло».