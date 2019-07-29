Чоловік – це світлофор: Запорізький чиновник, виправдовуючись, потрапив у новий скандал

Заступник голови Запорізької облради і уповноважений з гендерних питань Владислав Марченко потрапив у новий скандал, намагаючись пояснити свою позицію про «нескромного одязі» деяких дівчат.

В інтерв’ю місцевому інтернет-виданню 061 він порівняв чоловіка зі світлофором.

«Я зізнаюся чесно, чоловік – це досить примітивне створення в цих питаннях. Якщо говорити алегорією, це світлофор, у якого навіть немає жовтого кольору. Є зелений і червоний… Жінка повинна бути неприступною, я так вважаю. От нехай мене сексисты пробачать, жінка – це серйозніше, ніж чоловік», – заявив Марченко, пояснюючи свою позицію.

На запитання журналістки: «кому жінка повинна?», Марченко сказав, що не зрозумів питання.

Також, на його думку, причина деяких зґвалтувань – зовнішній вигляд жертви.

«І коли до нас приходять, коли є насильство над жінками по селах, коли п’яний чоловік гвалтує жінку, яка, як виглядає, ми розбираємося в цих питаннях і дізнаємося причину. Тому що п’яний чоловік, коли бачить гарну жінку, у нього немає взагалі ніяких «стопів», – сказав чиновник.

Пояснення Владислава Марченко обурили багатьох користувачів Facebook.



«Жесть. Нехай він не зупиняється. Такі перли», – пише Валерія Мандрыченко.

«Хто його може звільнити з цієї посади уповноваженого вже? І нехай говорить, що хоче», – написала Тетяна Краєва.

«Так і накинути на чоловіків і на жінок в одному інтерв’ю треба ще вміти», – написала Валентина Афанасьєва.