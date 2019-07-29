«Яка може бути навчання, коли всі думки про буфеті Верховної Ради?»: у мережі фото нардепа Юзика викликало фурор

Сьогодні топ-темою у ЗМІ та соцмережі став старт тижневих курсів для нардепів від партії «Слуга народу».

Поступово у мережі з’явилися десятки фотографій з тренінгу, але більше всього користувачів соцмережі повеселила фотографія новоспеченого нардепа актора студії «Квартал 95» Юрія Корявченкова на прізвисько «Юзик», який, як мажоритарник, здобув перемогу на окрузі № 33 у Кривому Розі.

Незважаючи на те, що Юрій Корявченков тепер серйозний і солідний нардеп, а не комік, його повнота у вазі, а також ракурс фото викликали самі безглузді коментарі під фото. Серед найпопулярніших: «який може бути тренінг і навчання, коли всі думки про буфеті Верховної Ради», «яке навчання, коли в Кварталі в 30 разів більша зарплата?».



Відзначимо, в цілому навчання пройдуть близько 260 представників партії «Слуга народу», обрані в парламент депутати і члени цієї політичної сили. Протягом семи днів викладачі Київської школи економіки і українські економісти будуть вчити їх державного управління у сфері безпеки, оборони, макроекономіки, інфраструктури, оподаткування.

Також новоспечених політиків будуть вчити, як працює Верховна Рада і які обов’язки у нардепа. Політиків поділили на групи, відповідні комітетам Верховної Ради, кожен може вибрати для себе ту сферу, де б хотів працювати в парламенті.