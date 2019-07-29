У Зеленського розповіли, яка доля чекає Громадське телебачення

Держава підтримає і забезпечить фінансування Громадського телебачення, але воно повинне виходити на певні показники ефективності у своїй роботі.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в ексклюзивному інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

«Ми кілька разів зустрічалися з керівництвом Громадського, з донорами, які йому допомагали. Ми будемо гарантувати фінансування Суспільного мовлення, яке буде забезпечувати Кабмін. Але у них буде чіткий KPI (ключові показники ефективності) ми це розуміємо по фидбэкам донорів», — сказав Тимошенко.

Заступник голови Офісу президента вказав, що Громадському допоможуть позбутися від усього, в чому немає необхідності. «Зараз на Суспільному мовленні працює 4,5 тис. осіб. Так, раніше їх було, якщо не помиляюся, 7,5-7,8 тисяч, але це все одно занадто. Багато будівель та іншого, в чому немає необхідності. Вони не могли домогтися, щоб уряд дозволив їм це продавати. Для цього є майданчик «ProZorro.Продажу», — розповів він.

Тимошенко підкреслив, що Офіс президента допоможе і забезпечить Суспільне фінансуванням, і при цьому буде чіткий KPI від Кабміну. «Нас можуть звинуватити, що ми можемо на них впливати, але нехай ніхто не забуває, що там головний акціонер — це Кабінет міністрів України, який виділяє кошти і він має право вимагати чіткого виконання KPI. Це не тільки рейтинг, хоча це основне, а ще багато різних завдань. Не впоралися – значить, має бути інше керівництво, інший менеджмент», — пояснив він.

Заступник голови Офісу президента переконаний, що канал з такою маленькою часткою аудиторії не може працювати за ті гроші, які на нього виділяються. «Ми не хочемо урізати фінансування, ми хочемо так