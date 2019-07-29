Спокійно чекаємо. Якщо не залишимося — передамо всю роботу і плани, — Супрун про можливість відставки

До офіційного призначення нового складу Кабміну команда Моз продовжить роботу над змінами в системі охорони здоров’я.

Про це в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сказала журналістам на заході з початку всеукраїнської акції з вакцинації проти дифтерії та правця.

«До того моменту, поки буде офіційно представлений кандидат на посаду прем’єр-міністра, який визначиться з кандидатурами до міністерства, ми продовжуємо працювати в міністерстві. Якщо залишимося — будемо далі працювати, якщо не залишимося — передамо всю роботу, яка була зроблена, плани, які далі мають бути реалізовані», — зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що охорона здоров’я повинна бути поза політикою незалежно від соціального чи матеріального статусу.

«Лікарі повинні далі спокійно працювати та передавати один одному знання і роботу, яка буде зроблена. Тому спокійно чекаємо. Ми почули багато разів публічно, що це буде продовжуватися», — сказала Супрун.

У разі, якщо не увійде до наступного складу Кабміну, Супрун планує видати книгу про здоровий спосіб життя і залучати іноземні інвестиції в українську систему охорони здоров’я.

«Багато мене питають, чи буде видана книга порад щодо здорового способу життя. Я недавно заходила в книгарня «Є» та запитувала, чи є у них книги про здоров’я. Немає. В Україні дуже мало книг про здоров’я. Є кулінарні книги або книги для студентів-медиків, але немає спільних для людей. Тому, можливо, будемо займатися таким просвітництвом. І буду робити все можливе, щоб трансформація (системи охорони здоров’я. — Ред.) і далі відбувалася… і допомагати, щоб було більше інвестицій, так само іноземних, як і українських в нашу систему охорони здоров’я. Тому що в нашій інфраструктурі все погано, а у держави немає багато коштів, щоб це робити», — сказала Супрун.