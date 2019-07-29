Чалий: США з настороженістю ставляться до деяким ініціативам Зеленського

Американський істеблішмент з настороженістю ставиться до ініціативи президента України Володимира Зеленського про люстрацію політичних еліт, які прийшли до влади після Майдану.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів колишній посол України в США Валерій Чалий.

«Тут фактично сприйняли як люстрацію людей, які були на Майдані, воювали в АТО, ветеранів, які прийшли на державні посади у важкі часи, а не тільки корумпованих політиків та чиновників… Тут добре пам’ятають авторитарний режим Януковича і дуже насторожено сприймають безпідставні атаки на тих, хто зупинив агресію Росії і, по суті, зберіг цілісність України у важкі часи», – сказав Чалий.

Екс-посол зазначив, що американські партнери будуть уважно стежити за деталями цього процесу. Однак таку настороженість можна розвіяти правильними діями і посилами української влади.

За словами Валерія Чалого, в США вважають, що нинішня політична ситуація в Україні – це вікно можливостей.

«Втім, зараз стали більше уваги звертати не тільки на форму, але і на підходи нової української влади. Якщо до форми є великий інтерес в США, то до деяких конкретних кроків з’явилося неоднозначне ставлення і певна обережність в оцінках», – заявив колишній посол України в США.