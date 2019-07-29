Українка потрапила в ТОП-5 жінок-підприємців за версією ООН

Українська бізнесвумен, дружина бізнесмена Василя Хмельницького Зоя Литвин потрапила в рейтинг ТОП-5 жінок-підприємців 2019 року за версією ООН.

Про це Литвин написала на своїй сторінці в Facebook.

«Танцюю від радості і ділюся приємною новиною – ООН мене тільки що внесла в ТОП-5 жінок-підприємниць року! Така у них є нагорода для жінок усього світу, які роблять його краще своєю роботою. І українська дівчина в цьому рейтингу вперше», – написала Литвин.

У вересні вона виступить на Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

За інформацією організаторів конкурсу – Arizona State University, Зоя Литвин є співзасновником київської школи «Новопечерская», яка використовує інновації, щоб допомогти реформу освіта в Україні.

«Вона реінвестує додатковий прибуток у свою громадську організацію «Освіторія». Їх освітні проекти, включаючи безкоштовну онлайн-платформу навчання та тренінги для вчителів з неблагополучних районів, спрямовані на створення якісного і доступного освіти по всій Україні», – пишуть організатори конкурсу про діяльність Зої Литвин.

WE Empower Challenge — це перший в своєму роді глобальний бізнес-конкурс, присвячений підтримці жінок-підприємців, які просувають цілі Організації Об’єднаних Націй в галузі сталого розвитку.