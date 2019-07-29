У Чорногорії автобус зірвався в кар’єр: постраждала 41 людина

На північно-заході Чорногорії пасажирський автобус в ніч на понеділок потрапив у ДТП, в результаті чого постраждала 41 людина.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Як повідомляється, пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем і зірвався з траси. Аварія сталася близько ТЕЦ під містом Плєвля, поблизу відвалів видобутого вугілля. «В лікарні міста Плєвля на лікуванні залишено 26 осіб. Трьох важко постраждалих відправили до Сербії», — йдеться в повідомленні. Серед постраждалих — громадяни Сербії і Чорногорії.

Наголошується, що жителі Плевли вже вночі вишикувалися в чергу перед лікарнею, щоб здати кров. Серед найбільш сильно постраждалих — водій автобуса, який був доставлений в Клінічний центр Подгориці. Поліція з’ясовує причини інциденту.

З початком турсезону на Балканах різко зросла кількість ДТП. На трасах Сербії тільки за останній тиждень загинуло дев’ять осіб.