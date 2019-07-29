ЦВК прийняла протоколи з печатками у 198 окружкомів 199

Центральна виборча комісія (ЦВК) у понеділок, 29 липня, прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах у Верховну Раду по одномандатному виборчому округу №198.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Таким чином Комісія прийняла протоколи з печатками у 198 окружних виборчих комісій із загального числа 199.

“Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 198 (Черкаська область). Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів”, – йдеться в повідомленні.

У той же час ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК № 79 з позначкою “уточнений” до 31 липня.